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Vila Nova de Colares

Bandidos encapuzados atiram em trio que bebia em calçada na Serra

Moradores levaram as três vítimas para hospital na cidade, mas uma delas acabou morrendo
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 set 2023 às 12:12

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 12:12

Um homem de 24 anos morreu e outras duas pessoas — uma adolescente de 17 anos e um jovem de 19 anos — ficaram feridos depois de serem atingidos por disparos de arma de fogo durante a madrugada deste sábado (23). Segundo testemunhas, as vítimas estavam bebendo em uma calçada no bairro Vila Nova de Colares, quando quatro homens encapuzados chegaram atirando.
Quatro homens encapuzados chegaram atirando no bairro Vila Nova de Colares, na Serra.
Marca de um dos tiros que atravessou muro e atingiu perna de adolescente Crédito: Fernando Estevão
Ainda de acordo com testemunhas, a rua estava movimentada quando o grupo subiu o morro atirando sem alvo aparente. A Polícia Militar informou que moradores levaram os três para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, também Serra. Porém, ao chegar ao local de atendimento, já foi constatada a morte de Marcos Vinicius Ferreira de Oliveira.
Jovem que morreu após ser baleado em Vila Nova de Colares
Jovem que morreu após ser baleado em Vila Nova de Colares Crédito: Redes sociais
Ele foi atingido por dez disparos, segundo o boletim de ocorrência, sendo: quatro no tórax, dois na perna esquerda, dois na perna direita e dois no braço direito. Em entrevista ao repórter da Diony Silva, da TV Gazeta, uma moradora que não quis se identificar contou que Marcos chegou a falar para os atiradores que é trabalhador, mas não adiantou.
Os outros dois atingidos permanecem internados, tendo a mais nova recebido dois tiros na perna. Na hora dos disparos, a adolescente chegou a correr para dentro de casa, mas uma das balas atravessou a parede e a atingiu. O de 19 anos foi baleado com um tiro no tórax, dois na perna direita e dois no braço direito.
O corpo de Marcos foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou.

Segundo tiroteio em menos 24h

Na manhã de sexta-feira (22), criminosos atiraram diversas vezes em um carro no bairro Vila Nova de Colares. Um dos disparos acertou o pulso do motorista, de 40 anos, que foi levado ao hospital.
Quatro homens encapuzados chegaram atirando no bairro Vila Nova de Colares, na Serra.
Um dia antes criminosos dispararam contra um carro enquanto o motorista dirigia no bairro Vila Nova de Colares. Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Os disparos deixaram diversas marcas no veículo e também em residências do entorno. O motorista informou que não sabe o que possa ter motivado a ação.

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