Bandidos encapuzados atiram em trio que bebia em calçada na Serra

Um homem de 24 anos morreu e outras duas pessoas — uma adolescente de 17 anos e um jovem de 19 anos — ficaram feridos depois de serem atingidos por disparos de arma de fogo durante a madrugada deste sábado (23). Segundo testemunhas, as vítimas estavam bebendo em uma calçada no bairro Vila Nova de Colares, quando quatro homens encapuzados chegaram atirando.
Ainda de acordo com testemunhas, a rua estava movimentada quando o grupo subiu o morro atirando sem alvo aparente. A Polícia Militar informou que moradores levaram os três para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, também Serra. Porém, ao chegar ao local de atendimento, já foi constatada a morte de Marcos Vinicius Ferreira de Oliveira.
Ele foi atingido por dez disparos, segundo o boletim de ocorrência, sendo: quatro no tórax, dois na perna esquerda, dois na perna direita e dois no braço direito. Em entrevista ao repórter da Diony Silva, da TV Gazeta, uma moradora que não quis se identificar contou que Marcos chegou a falar para os atiradores que é trabalhador, mas não adiantou.
Os outros dois atingidos permanecem internados, tendo a mais nova recebido dois tiros na perna. Na hora dos disparos, a adolescente chegou a correr para dentro de casa, mas uma das balas atravessou a parede e a atingiu. O de 19 anos foi baleado com um tiro no tórax, dois na perna direita e dois no braço direito.
O corpo de Marcos foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou.
Segundo tiroteio em menos 24h
Na manhã de sexta-feira (22), criminosos atiraram diversas vezes em um carro no bairro Vila Nova de Colares. Um dos disparos acertou o pulso do motorista, de 40 anos, que foi levado ao hospital.
Os disparos deixaram diversas marcas no veículo e também em residências do entorno. O motorista informou que não sabe o que possa ter motivado a ação.