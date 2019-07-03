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Bairro Hélio Ferraz

Bandido invade condomínio na Serra e arromba apartamentos

O crime aconteceu durante a madrugada da última segunda-feira (1), no bairro Hélio Ferraz; dez pessoas foram vítimas

Publicado em 

02 jul 2019 às 22:59

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 22:59

Pelo menos dez moradores de um condomínio fechado tiveram suas casas arrombadas Crédito: Esthefany Mesquita
Pelo menos dez moradores de um condomínio fechado tiveram os apartamento arrombados durante a madrugada da última segunda-feira (01), no Bairro Hélio Ferraz, na Serra.
> Idosa de 82 anos é agredida por bandidos dentro de casa em Cariacica
De acordo com uma servidora pública, de 49 anos, que preferiu não se identificar, ela não teve a residência invadida, mas afirmou que os colegas tiveram pertences pessoais levados. A mulher acredita que o criminoso tenha entrado pela parte de trás do condomínio. "Aqui na frente tem um pouco mais de segurança, é iluminado, tem catracas, mas lá na parte de trás é bem escuro e pouco movimentado, o acesso é muito mais fácil", disse.
Ainda segundo a servidora, as residências que foram invadidas ficam no térreo, o que pode ter facilitado a entrada do bandido. "Alguns vizinhos ficam com as janelas abertas mesmo morando no baixo, é fácil entrar", contou. Em sete anos que mora no condomínio fechado, a servidora informou que nunca viu casos de arrombamento nos prédios.
MÉTODOS DE SEGURANÇA
A servidora informou ainda que o medo é grande e sempre se preocupou com segurança, por isso ela criou formas de tentar diminuir os riscos. "Decidi morar no último andar, além disso, coloquei mais de uma trava na minha porta, tudo por causa do perigo", destacou.
MEDO
Uma moradora, que teve a casa invadida, não quis falar com a reportagem. Segundo a vítima, ela ainda está com medo.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil foi procurada e, por meio nota, informou que não tem acesso aos boletins registrados na portaria das delegacias, por isso é necessário o número do boletim pra a localização da tramitação.
> Restaurante é arrombado na Praia do Canto em Vitória
A assessoria ressaltou ainda que a polícia investiga todos os casos formalizados nas delegacias, e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.
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