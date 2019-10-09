Vitória

Bandido é preso após roubar caminhonete de idoso em Jardim da Penha

Após perseguição, Robson Ferreira Alves, de 19 anos, foi preso no bairro Mata da Praia

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 09:31

Isaac Ribeiro

Bandido rouba aposentado, é perseguido e preso Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um idoso aposentado de 70 anos teve a caminhonete roubada durante um assalto em Jardim da Penha, em Vitória, na noite de terça-feira (08). A vítima foi rendida ao parar sua Hillux na Rua Comissário Octávio Queiroz para telefonar para a mulher.

Veja Também

Soldado da PM reage a assalto e atira em dois bandidos na Serra

Assaltante rouba carro de lava jato em Cariacica, é baleado e morre

Segundo a Polícia Militar, enquanto o idoso usava o aparelho celular dentro do carro, Robson Ferreira Alves, de 19 anos, se aproximou do veículo e bateu com o cano de um revólver calibre 38 na janela do motorista.
Robson anunciou o assalto e obrigou o aposentado a descer da caminhonete. A vítima saiu e o criminoso fugiu dirigindo o carro. A vítima seguiu até o Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Jardim da Penha e comunicou o assalto.
Os policiais iniciaram um cerco e contaram com o apoio do circuito de monitoramento por vídeo da Prefeitura de Vitória. De acordo com a PM, Robson fugiu pela Avenida Dante Micheline, na orla de Camburi, e depois seguiu para o bairro Mata da Praia, na capital.
No mesmo bairro, na praça Jacob Suaid, Robson abandonou o veículo e tentou fugir a pé. No entanto, ele foi perseguido pelos militares e preso. Com ele, os PMs apreenderam um revólver calibre 38. A arma estava carregada com seis munições.
Revólver calibre 38 apreendido Crédito: Reprodução/TV Gazeta
De acordo com a Polícia Militar, Robson disse que veículo havia sido encomendado. Ele é morador do bairro Jardim Carapina, Serra, e foi autuado por roubo e porte ilegal de arma de fogo. A caminhonete foi entregue ao aposentado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Bairro Jardim da Penha Polícia Militar
Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump
Imagem de destaque
Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença
Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

