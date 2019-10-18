Bandido coloca mulher em porta-malas e capota com carro na Serra

Um homem de 21 anos foi detido no final da manhã desta sexta-feira (18), após capotar com um veículo roubado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro próximo ao bairro Vila Nova de Colares, na Serra. O corola branco foi assaltado pela manhã na rua Rômulo Castelo, bairro Castelândia, na região da grande Jacaraípe e a vítima foi presa no porta-malas.
O rapaz é o principal suspeito de ter roubado o veículo. Na fuga, ele perdeu o controle do carro e acabou capotando. Após o acidente ele tentou fugir pelas ruas dos bairros de Vila Nova e Feu Rosa, mas foi imobilizado e agredido por pessoas que passavam no local. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão do suspeito.
Segundo informações da Polícia Militar tanto o suspeito, quanto a vítima foram socorridos pelo Samu, levados ao Hospital Jayme dos Santos Neves e seguem em observação médica. A vítima que estava no porta-malas na hora do acidente sofreu algumas escoriações.
O rapaz segue internado sob escolta e, posteriormente a alta, será encaminhado à Delegacia Regional da Serra.