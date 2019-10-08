Bairro da Penha: saiba a função no tráfico de quem foi preso em Piúma

Rhuan Alves Furtado da Silva

Considerado pela polícia como um criminoso de alta periculosidade e um dos braços armados do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Possui histórico criminal de homicídio e tráfico de drogas. De acordo com o titular do Denarc, delegado Fabricio Dutra, André tem participação em cinco assassinatos.

Tinha a função de gerente do tráfico no Complexo da Penha e era contador do PCV, considerado o '02' na estrutura da organização criminosa. Tem envolvimento em homicídio, tráfico de drogas e posse de arma.

Soldado do Trem Bala, braço armado do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Foi apreendido quando era adolescente por roubo, homicídio e posse de arma.