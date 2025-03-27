Blitz da PM foi realizada na Avenida Expedito Garcia, Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Uma saída de carro do avô com o neto virou caso de polícia na noite de quarta-feira (26). O homem deixou o garoto – um menor, sem idade divulgada – dirigir o Fiat Palio, e o veículo foi parado em uma blitz da Polícia Militar na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica . Quando o menino desceu do automóvel, a pedido dos policiais, o avô dele, de 67 anos, passou para o banco do motorista, assumiu a direção, deu ré e fugiu do local, deixando o neto para trás.

Avô e neto não estão sendo identificados para preservar a identidade do menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Ecriad ). Consta no boletim de ocorrência registrado pela PM que, antes de fugir, o homem – de dentro do carro – disse aos militares que estava passando mal. Conforme relato dos militares, eles se ofereceram para levá-lo a uma unidade hospitalar, mas ele negou e passou a gritar "de maneira arrogante e agressiva" sobre não estar bem.

Ao fugir com o carro, o homem ainda jogou o Fiat Palio para cima de policiais e outras pessoas que estavam no local. Durante o trajeto de fuga, o motorista subiu em calçadas e desrespeitou as sinalizações, conforme registrado pelos militares na ocorrência.

Your browser does not support the audio element. Avô é flagrado no ES ao deixar neto dirigir, abandona menino em blitz e foge

Arrastou policial ao acelerar carro

O suspeito só parou quando se deparou com veículos que estavam parados em um semáforo vermelho, no bairro Dom Pedro II, no ainda em Cariacica. Diante da oportunidade de deter o homem, os policiais que o perseguiram abriram a porta do carro para tirar a chave da ignição. Os policiais afirmaram que o homem seguiu resistindo à abordagem e acelerou o Fiat Palio por alguns metros, arrastando junto o militar que abriu a porta.

Os policiais, por fim, utilizando até mesmo spray de pimenta após o homem tentar morder os agentes, conseguiram deter o indivíduo. Os militares relataram no boletim de ocorrência que ele apresentava "influência de substância psicoativa, com fala alterada, olhos vermelhos, desordem na veste, exaltação, arrogância, ironia e agressividade".

O neto do homem foi entregue aos cuidados de uma tia e o indivíduo foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. Os policiais descreveram na ocorrência que, mesmo na delegacia, ele ameaçou um dos soldados da PM envolvidos na situação dizendo que guardava mágoa e iria cobrar.