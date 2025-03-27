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Tentou morder policiais

Avô é flagrado no ES ao deixar neto dirigir, abandona menino em blitz e foge

Blitz ocorreu em Campo Grande, em Cariacica; homem subiu em calçadas, desrespeitou sinalizações de trânsito e tentou morder policiais quando foi detido, na noite de quarta-feira (26)

Publicado em 27 de Março de 2025 às 10:55

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

27 mar 2025 às 10:55
Comércio se movimenta para o Natal na Av. Expedito Garcia, Campo Grande, Cariacica
Blitz da PM foi realizada na Avenida Expedito Garcia, Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Uma saída de carro do avô com o neto virou caso de polícia na noite de quarta-feira (26). O homem deixou o garoto – um menor, sem idade divulgada – dirigir o Fiat Palio, e o veículo foi parado em uma blitz da Polícia Militar na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Quando o menino desceu do automóvel, a pedido dos policiais, o avô dele, de 67 anos, passou para o banco do motorista, assumiu a direção, deu ré e fugiu do local, deixando o neto para trás. 
Avô e neto não estão sendo identificados para preservar a identidade do menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). Consta no boletim de ocorrência registrado pela PM que, antes de fugir, o homem – de dentro do carro – disse aos militares que estava passando mal. Conforme relato dos militares, eles se ofereceram para levá-lo a uma unidade hospitalar, mas ele negou e passou a gritar "de maneira arrogante e agressiva" sobre não estar bem. 
Ao fugir com o carro, o homem ainda jogou o Fiat Palio para cima de policiais e outras pessoas que estavam no local. Durante o trajeto de fuga, o motorista subiu em calçadas e desrespeitou as sinalizações, conforme registrado pelos militares na ocorrência.
Avô é flagrado no ES ao deixar neto dirigir, abandona menino em blitz e foge

Arrastou policial ao acelerar carro

O suspeito só parou quando se deparou com veículos que estavam parados em um semáforo vermelho, no bairro Dom Pedro II, no ainda em Cariacica. Diante da oportunidade de deter o homem, os policiais que o perseguiram abriram a porta do carro para tirar a chave da ignição. Os policiais afirmaram que o homem seguiu resistindo à abordagem e acelerou o Fiat Palio por alguns metros, arrastando junto o militar que abriu a porta.
Os policiais, por fim, utilizando até mesmo spray de pimenta após o homem tentar morder os agentes, conseguiram deter o indivíduo. Os militares relataram no boletim de ocorrência que ele apresentava "influência de substância psicoativa, com fala alterada, olhos vermelhos, desordem na veste, exaltação, arrogância, ironia e agressividade".
O neto do homem foi entregue aos cuidados de uma tia e o indivíduo foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. Os policiais descreveram na ocorrência que, mesmo na delegacia, ele ameaçou um dos soldados da PM envolvidos na situação dizendo que guardava mágoa e iria cobrar. 
A Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. O homem também acabou autuado por entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, resistência à ação policial, desobediência à ação policial e desacatar funcionário público. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).  

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