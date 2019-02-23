Ataques no ES: entidades repudiam fala de secretário sobre advogados

O secretário de Estado de Justiça Crédito: Carlos Alberto Silva

As entidades que representam os advogados capixabas repudiaram a fala do secretário de Estado da Justiça, Luiz Carlos Cruz, que ao comentar sobre os ataques aos ônibus e a uma empresa que produz marmitas para presídios, afirmou, em entrevista concedida ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, que presos recebem e passam informações através de advogados.

Para o presidente do Sindicato dos Advogados, Telvio Valim, a fala do secretário foi leviana e genérica, atingindo frontalmente todos os advogados que ministram nessa área. O sindicato pretende, inclusive, entrar com uma ação por danos morais contra o secretário.

"Se ele sabe que existem advogados que pegam e passam informações criminosas, ele que tome as atitudes necessárias e denuncie à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para que haja uma punição. Mas ele não pode falar de forma generalizada. Viemos a público repudiar a fala do secretário e vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis, inclusive com ação coletiva por danos morais", disse.

SEM ATAQUE

No final da tarde desta sexta-feira (22), o secretário de Estado da Justiça, Luiz Carlos Cruz, enviou uma nota esclarecendo que não pretendia atacar a advocacia capixaba em entrevista concedida ao programa Bom Dia Espírito Santo. A manifestação aconteceu após pedido de retratação feito pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES).

"Ao deixar subentendido que advogados podem estar envolvidos com criminosos suspeitos de ataques a ônibus e à empresa de alimentação de presos, quis se referir apenas a profissionais associados ao crime, excluindo a grande maioria da classe, que se demonstra imprescindível à administração da justiça", diz Luiz Carlos Cruz, em nota.

O secretário ainda ressaltou que tem "plena consciência da importância do respeito às prerrogativas dos advogados e também à OAB no processo democrático de governança, tanto que já a convidou a participar de demandas do sistema prisional."