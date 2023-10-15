Ataque a tiros em frente a bar na Serra mata uma pessoa e fere três

ERRATA | Versão anterior da reportagem informava equivocadamente que duas pessoas morreram. Secretaria de Segurança afirmou que um homem foi assassinado e três pessoas baleadas. O título e o texto foram corrigidos.

Um homem foi morto a tiros e outros três ficaram feridos após serem baleados no início da noite de sábado (14), em Serra Dourada III, na Serra. Conforme boletim da Polícia Militar, suspeitos armados desceram de um carro e efetuaram os disparos contra um grupo que estava na frente de um bar desativado na Avenida São Paulo.

As vítimas correram em direção a uma lanchonete que estava lotada no momento do crime. Guilherme Mancini Azeredo, de 27 anos, morreu ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Os outros três feridos foram encaminhados para o Hospital Dr. Jones Santos Neves, na Serra. O motivo do acontecimento, segundo o relatório policial, seria uma possível retaliação a um ataque por traficantes do bairro, onde recentemente um indivíduo foi baleado.