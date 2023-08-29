Assaltantes se passam por policiais e fazem reféns em supermercado na Serra

Um grupo de criminosos armados invadiu e assaltou um supermercado na tarde da última segunda-feira (28), no bairro Jardim Tropical, na Serra. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram momento que os quatro suspeitos entraram no local, armados e vestidos com roupas com nome da Polícia Civil

Segundo a Polícia Militar, o dono do supermercado contou aos policiais que os criminosos chegaram ao local em um veículo cinza por volta de 17h, dois deles portando armas de pequeno porte e os outros dois com armas grandes. O proprietário ainda disse que os suspeitos exigiram o dinheiro que estava no cofre do estabelecimento. A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou que duas crianças foram feitas de reféns durante o assalto.

Após a abordagem dos assaltantes, o dono do supermercado negou a existência de dinheiro guardado em um cofre e afirmou que só tinha R$ 2 mil dentro de sua carteira. Segundo boletim de ocorrência da PM, os criminosos levaram a quantia em dinheiro e o celular do proprietário do estabelecimento, além dos celulares de funcionários e de clientes, que seriam cerca de 20 pessoas que estavam presentes na hora do crime.

Nas imagens é possível ver um dos assaltantes utilizando uma camiseta com nome da Polícia Civil. A reportagem de A Gazeta procurou a instituição para saber mais informações sobre a ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma investigação está em andamento com intuito de identificar o uso dessas camisas com escrita da corporação e o local onde essas camisas estão sendo fabricadas.

Caso seja comprovado que o suspeito estava utilizando a camisa com escrita da Polícia Civil, ele também pode responder pelo crime de usar publicamente, de uniforme, ou distintivo de função pública que não exerce. O órgão ressalta que o uniforme da instituição possui identificação e padronização.