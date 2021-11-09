Assaltante esfaqueia quatro pessoas em ponto de ônibus de Vitória

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso Crédito: Fernando Madeira

Quatro pessoas foram esfaqueadas em um ponto de ônibus na região da Vila Rubim, em Vitória , na noite desta segunda-feira (8). O motorista do coletivo da linha 514 do Transcol , que havia saído do Terminal do Ibes, em Vila Velha , contou à polícia que, quando parou para o desembarque de passageiros, um criminoso já assaltava duas pessoas, sendo um homem e uma mulher.

As cenas de violência revoltaram alguns ocupantes do coletivo, que desceram para ajudar as vítimas e conter o assaltante, que portava uma arma falsa e também uma faca. O bandido e os demais entraram em luta corporal e, com o objeto cortante, o criminoso desferiu pelo menos quatro golpes no homem que já estava no ponto de ônibus, feriu também um passageiro que desceu, o condutor do coletivo e ainda um terceiro homem, que passava pelo local.

O caso mais grave foi do homem ferido com quatro facadas, que foi socorrido inicialmente para o PA da Praia do Suá e, posteriormente, transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência(São Lucas). Ele foi ferido nas costas, peito, braço e ombro. Os demais feridos tiveram cortes superficiais e buscaram atendimento médico por conta própria.

O criminoso conseguiu fugir após o assalto e, até o momento, não foi identificado. As vítimas também não foram identificadas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil investiga o caso.