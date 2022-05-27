Assaltante é preso no telhado da casa de deputado ao tentar fugir na Serra

O homem entrou pelo telhado da casa do deputado estadual Xambinho, na Serra, mas acabou preso Crédito: Oliveira Alves/Tv Gazeta

Um homem de 28 anos foi preso por tentar roubar o carro de uma professora na noite desta quinta-feira (26), no bairro Barcelona, na Serra , na Grande Vitória . Após não conseguir roubar o carro, Rebert Urbano Pirajá tentou fugir e entrou em várias casas da região, mas acabou sendo detido por policiais militares em cima do telhado da casa do deputado estadual Alexandre Xambinho.

O caso aconteceu por volta das 18 horas. Pouco antes da tentativa de assalto, o suspeito se sentou em um bar, passando-se por cliente, e começou a beber. No entanto, ao ver a professora na rua, que saía de uma padaria e estava indo para o carro dela, Rebert foi atrás da mulher e anunciou o assalto.

Mas a professora reagiu à abordagem. Por isso, o suspeito tentou fugir. Ele aproveitou que uma moradora estava com a garagem aberta e invadiu casa dela, mas a mulher também gritou por socorro. Na tentativa de escapar, Rebert pulou o muro de outras casas na sequência. Ao todo, três residências foram invadidas.

A última delas foi a casa do deputado estadual Xambinho, onde o suspeito ficou preso em cima do telhado. Um morador acionou a Polícia Militar e o homem foi detido.

A Polícia Civil informou que Rebert foi autuado por tentativa de roubo e ameaça e foi levado para o Centro de Triagem de Viana. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), ele já foi preso entre novembro de 2012 e dezembro de 2016 por roubo.

FAMÍLIA DE DEPUTADO ESTAVAM EM CASA

O deputado Alexandre Xambinho contou que no momento da invasão, a esposa dele estava na casa junto com os dois filhos. Ele estava trabalhando fora. O deputado falou que todos ficaram muito assustados.

"Quero afirmar que graças a Deus estamos todos bem, minha família e eu, porém, foi um grande susto, tenho 35 anos de idade e moro no bairro Barcelona desde que nasci, nunca havíamos passado por uma situação como esta. Agradecemos a todos que nos ajudaram nesta situação, a Deus que nos protegeu e a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por sua ação rápida e eficiente", disse o deputado.