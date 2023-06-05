Após um ano foragido, jovem que atropelou vizinhos no ES tem liberdade concedida

Márcio Tyrone Conti de Amorim era considerado foragido após atropelar vizinhos de propósito na Serra Crédito: Câmera de videomonitoramento | Divulgação PCES

A Gazeta. Na prática, isso significa que, agora, o jovem não é mais considerado procurado pela polícia e responderá ao processo em liberdade. Após ficar foragido por um ano, Márcio Tyrone Conti de Amorim, de 22 anos, acusado de atropelar vizinhos de propósito na Serra , teve a liberdade concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em abril deste ano, sem ter sido preso. A informação foi confirmada pelo advogado dele, Pablo Ramos Laranja, à reportagem de. Na prática, isso significa que, agora, o jovem não é mais considerado procurado pela polícia e responderá ao processo em liberdade.

O caso aconteceu em 31 de março de 2022, no bairro Cidade Continental. À época, Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, não resistiu após ser atropelado. Em 13 de maio daquele ano, um mandado de prisão preventiva foi expedido contra Márcio pelo crime e, desde então, o jovem era procurado pela polícia.

Agora, pela decisão do STJ, Márcio deve seguir medidas cautelares, como por exemplo o monitoramento eletrônico. "Inicialmente ele foi considerado foragido, mas não se apresentou porque vive à base de medicamentos. Ele vem fazendo acompanhamento psiquiátrico, não tem ficha de antecedentes criminais, nunca teve nenhum tipo de problema. Apenas esse. Hoje ele vem colaborando com todas as medidas cautelares fixadas. Agora ele passa a responder onde já foi agendada a próxima audiência para o final do ano que vem", declarou o advogado de defesa.

Atropelamento após briga por som alto: relembre o caso

O resultado do inquérito que investigou o caso foi divulgado no dia 2 de junho de 2022 pela Polícia Civil. Investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra apontaram que ele ocultou provas do crime.

Durante a coletiva de imprensa em que a conclusão do inquérito foi divulgada, o delegado Daniel Fortes disse que Francisco foi atropelado por Márcio enquanto tentava separar a briga, sem chance de defesa.

"No dia dos fatos, estava ocorrendo uma confusão entre os vizinhos no bairro em função de som alto e barulho de motocicleta. O Márcio, amigo de um dos indivíduos que estavam na confusão, usou o seu carro para atropelar o senhor. Ele estava de costas, não oferecia risco e nenhum tipo de perigo. Estava dando um apoio para amenizar aquela situação no momento do atropelamento", explicou o delegado.

De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP da Serra, além de fugir após o atropelamento e de não se apresentar em nenhuma delegacia para se explicar, Márcio ocultou provas.

"Foi um ato covarde, desproporcional e desumano" Rodrigo Sandi Mori - Delegado titular da DHPP da Serra

"Desde o cometimento do crime, ele não se apresentou em nenhuma delegacia para tentar justificar ou diminuir as consequências do seu ato. Ele ocultou todas as provas, o veículo utilizado no crime. Fizemos todas as diligências possíveis para cumprir o mandado de prisão. Fomos em residências na Serra, Piúma e sequer ele se apresentou na delegacia, mesmo sabendo que a polícia estava atrás dele", disse Sandi Mori.

O atropelamento

Segundo a Polícia Militar, no dia do atropelamento, Márcio entrou no veículo durante a confusão na rua e arrancou com o carro para cima do casal.