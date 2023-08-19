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Após troca de tiros, PM apreende arma, drogas e dinheiro em Jaguaré

Ao notarem a presença dos policiais, os dois indivíduos fugiram por uma rua que dá acesso a um pasto. Durante a fuga, efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram ao ataque
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

19 ago 2023 às 13:02

Publicado em 19 de Agosto de 2023 às 13:02

Jaguaré
Drogas, arma e dinheiro apreendidos em Jaguaré Crédito: Divulgação/PM
Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso no bairro Palmito, em Jaguaré, na madrugada deste sábado (19).  O suspeito estava acompanhado de outro indivíduo quando a equipe da Força Tática realizava patrulhamento no bairro. Ao notarem a presença dos policiais, os dois fugiram por uma rua que dá acesso a um pasto. Durante a fuga, efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram ao ataque. Um dos indivíduos, ainda enquanto seu comparsa confrontava a equipe, se rendeu e foi detido. Com ele, foram apreendidos munições, arma, drogas e dinheiro em espécie.
Durante busca pessoal, foram encontradas no bolso de seu moletom: três munições calibre 32 e a quantia de R$ 294,00. Na mochila, foram encontrados 216 pinos de substância análoga à cocaína, nove tabletes de substância análoga à maconha, quatro pedras de substância análoga ao crack, dois rádios comunicadores, além de um revólver calibre 32, carregado com seis munições.
A Polícia Militar não localizou o outro indivíduo. O homem detido foi encaminhado ao Departamentos de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus, e está à disposição da Justiça.

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