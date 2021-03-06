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Avenida Leitão da Silva

Após sair de consulta médica, homem morre atropelado em Vitória

De acordo com a polícia, ele atravessava a Avenida Leitão da Silva fora da faixa de pedestres quando foi atropelado

Publicado em 06 de Março de 2021 às 14:55

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

06 mar 2021 às 14:55
Atropelamento na Avenida Leitão da Silva, VItória
Atropelamento na Avenida Leitão da Silva, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Um pedestre morreu após ser atingido por um veículo na Avenida Leitão da Silva, na altura do bairro Consolação, em Vitória, na tarde de sábado (06). 
A vítima foi identificada como Luciano Ferreira Conceição, de 46 anos. De acordo com um familiar da vítima, ele havia saído de uma consulta médica de rotina em um hospital da região. 
 A Polícia Militar informou que Luciano atravessou a avenida fora da faixa destinada, mas não conseguiu pular a grade que cerca a ciclovia. Ele foi atingido por um carro modelo Fiat Fiorino e morreu no local da colisão.
O motorista do veículo permaneceu no local do acidente. Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estiveram lá e fizeram os primeiros registros. O motorista realizou o teste do bafômetro, que indicou que não havia feito ingestão de bebida alcoólica. O trânsito no local permaneceu lento e seguindo por apenas uma pista por cerca de uma hora. 
O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Peritos da Polícia Civil também estiveram no ponto onde houve a colisão e coletaram dados. Segundo relato de populares, o motorista estava em choque e foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde prestaria depoimento. 

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