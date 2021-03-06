Após sair de consulta médica, homem morre atropelado em Vitória

Atropelamento na Avenida Leitão da Silva, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A vítima foi identificada como Luciano Ferreira Conceição, de 46 anos. De acordo com um familiar da vítima, ele havia saído de uma consulta médica de rotina em um hospital da região.

A Polícia Militar informou que Luciano atravessou a avenida fora da faixa destinada, mas não conseguiu pular a grade que cerca a ciclovia. Ele foi atingido por um carro modelo Fiat Fiorino e morreu no local da colisão.

O motorista do veículo permaneceu no local do acidente. Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estiveram lá e fizeram os primeiros registros. O motorista realizou o teste do bafômetro, que indicou que não havia feito ingestão de bebida alcoólica. O trânsito no local permaneceu lento e seguindo por apenas uma pista por cerca de uma hora.