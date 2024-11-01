Após furto, cavalo Fábio Assunção é encontrado em Cariacica

O reencontro de Hyane com Fábio Assunção, cavalo furtado na manhã de quinta (31) e recuperado nesta sexta (1) Crédito: Arquivo pessoal

Após publicação da reportagem, o caso repercutiu ainda mais nas redes sociais, o que fez surgir um grupo de apoiadores nas buscas pelo animal. Um conhecido que procurava naquela região avistou o cavalo amarrado em terreno baldio no bairro Itaquari e tratou de avisar à tutora, que foi imediatamente buscar pelo equino de estimação.

O furto do cavalo aconteceu no bairro Valverde, em Cariacica, e levou a tutora a fazer um apelo, pedindo ajuda para encontrá-lo. O crime, que ocorreu em plena luz do dia, por volta de 11h, foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens (vídeo abaixo) mostram o equino sendo levado por um motociclista, que utiliza uma corda para conduzir o bicho.

Hyane e o esposo, Junison, disseram estar aliviados: "Estamos muito gratos a todos que ajudaram na busca. É um alívio saber que nosso cavalo está seguro e de volta para casa," desabafou o casal.

Furto

O cavalo foi furtado no bairro Valverde, em Cariacica, na manhã da última quinta-feira (31). O crime, que ocorreu em plena luz do dia, por volta de 11h, foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens (vídeo acima) mostram Fábio Assunção sendo levado por um motociclista, que utiliza uma corda para conduzir o bicho.

Hyane Cananita recebeu informações de um amigo que disse ter visto um rapaz tentando capturar o animal com um cabresto nas proximidades da Fábrica Italiana de Máquinas Agrícolas (Fimag). O vídeo que mostra o homem de moto puxando o cavalo pampa (tipo de equino branco com castanho e olhos azuis) por uma corda foi feito no bairro Expedito.

Ao receber a notícia sobre o furto do cavalo, o marido da tutora de Fábio Assunção acionou um colega para verificar a situação, mas não obteve sucesso nas buscas. Após deixarem o trabalho, às 13 horas, o casal e outras pessoas começaram a procurar pelo bicho, que já havia desaparecido.

Nas imagens que mostram o furto, o motociclista aparece de calça, jaqueta e capacete pretos puxando o cavalo pampa (branco com castanho e de olhos azuis) por uma corda, às 11h32, na rua que fica atrás do supermercado Casa Grande, no bairro Expedito. Enquanto levava o cavalo, o suspeito pilotava uma moto vermelha com um baú atrás.

"Comecei a divulgar nas redes sociais e logo as pessoas começaram a relatar que viram um rapaz puxando o cavalo em direção a Santana, passando em frente ao supermercado Extrabom de Itacibá e subindo para o bairro Expedito", contou Hyane.

O sumiço de Fábio Assunção mobilizou as pessoas nas redes sociais e ele foi encotrado em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

A dona do animal afirmou que o adquiriu ao salvá-lo de uma situação de maus-tratos.

"Meu amigo tinha vendido o cavalo lindo para uma pessoa, quando ele chegou para visitar o Fábio Assunção ele estava muito debilitado, desnutrido e cheio de larvas pelo corpo Ele retomou a posse, tratou, passou remédio e perguntou se eu queria o cavalo, porque sabia que eu trato bem", explicou Hyane que, tem outros animais e adquiriu o cavalo em dezembro de 2023.

Um boletim de ocorrência chegou a ser registrado por Hyane na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, no final da tarde de quinta-feira.

A Polícia Civil informou que “o caso seguirá sob investigação do 15º Distrito Policial de Cariacica, que está empenhado em identificar e responsabilizar os suspeitos. A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado”.