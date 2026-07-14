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Após perseguição

Após fuga, trio é detido com carro roubado e chassi adulterado em Cachoeiro

Veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro e apresentava sinais de adulteração; três homens foram levados para a delegacia após perseguição

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 09:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jul 2026 às 09:27
Carro roubado é parado no Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim
Carro roubado é parado no Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar

O motorista de um carro fugiu de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Guarapari, mas foi perseguido e acabou abordado no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (13). Segundo a PRF, o veículo, um Fiat Cronos, estava com sinais de adulteração e havia sido roubado no Rio de Janeiro, em março deste ano.


A abordagem contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal e ocorreu na Avenida Nossa Senhora da Consolação, chamando a atenção de moradores que acompanhavam a movimentação. Durante a inspeção, os policiais constataram diversos indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo, incluindo alterações no chassi. Após a verificação, foi confirmado que o carro possuía registro de roubo no estado do Rio de Janeiro.


No automóvel estavam três homens. De acordo com a PRF, o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os dois passageiros afirmaram que desconheciam as irregularidades e disseram que o veículo era emprestado.


Os três foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde poderão responder, em tese, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O Fiat Cronos foi removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).


A Polícia Civil informou que três suspeitos, de 20, 24 e 27 anos, foram conduzidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O jovem de 27 anos foi autuado em flagrante por adulteração veicular e encaminhado ao sistema prisional, e os demais foram ouvidos e liberados.

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