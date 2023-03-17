Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mortes na Capital

Após duplo homicídio, 60 policiais civis ocupam morros de Vitória

Dois homens foram assassinados a tiros na Ilha do Príncipe, na tarde de quinta-feira (16); desde então, polícia tem feito ações na região do entorno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2023 às 17:24

Publicado em 17 de Março de 2023 às 17:24

Ilha do Príncipe
Policiais civis ocupam Morro do Quadro e Morro do Cabral após duplo homicídio Crédito: Divulgação | Sesp
Após dois homens serem mortos a tiros na Ilha do Príncipe, em Vitória, uma operação da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) ocupa os morros do Quadro e do Cabral, na Capital, na tarde desta sexta-feira (17), com aproximadamente 60 policiais civis.
"A ação reúne faz parte das medidas de resposta ao duplo homicídio que aconteceu na tarde desta quinta-feira, na Ilha do Príncipe", informou a Sesp.
No meio da tarde de quinta-feira, segundo testemunhas, suspeitos chegaram em um carro preto, desembarcaram e dispararam. Depois, entraram novamente no veículo e fugiram em direção ao Morro do Quadro, também na Capital.
"Possivelmente um ataque de equipe rival, da criminalidade que vem se confrontar com quem está envolvido com o tráfico de drogas nesta região", ponderou o secretário de Segurança, coronel Alexandre Ramalho, em entrevista à TV Gazeta logo após o crime.
Os nomes das vítimas não foram divulgados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

60 policiais civis sobem Morro do Quadro e do Cabral em operação

PM apreende cinco armas

Durante a operação, policiais militares apreenderam cinco armas longas, sete carregadores e munições no Morro do Cabral, durante a tarde. Veja:
Após morte na Ilha do Príncipe.
Cinco armas são apreendidas no Morro do Cabral, em Vitória Crédito: Divulgação | Sesp

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Sesp Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados