Após duplo homicídio, 60 policiais civis ocupam morros de Vitória

Policiais civis ocupam Morro do Quadro e Morro do Cabral após duplo homicídio Crédito: Divulgação | Sesp

"A ação reúne faz parte das medidas de resposta ao duplo homicídio que aconteceu na tarde desta quinta-feira, na Ilha do Príncipe", informou a Sesp.

No meio da tarde de quinta-feira, segundo testemunhas, suspeitos chegaram em um carro preto, desembarcaram e dispararam. Depois, entraram novamente no veículo e fugiram em direção ao Morro do Quadro, também na Capital.

"Possivelmente um ataque de equipe rival, da criminalidade que vem se confrontar com quem está envolvido com o tráfico de drogas nesta região", ponderou o secretário de Segurança, coronel Alexandre Ramalho, em entrevista à TV Gazeta logo após o crime.

Os nomes das vítimas não foram divulgados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil

60 policiais civis sobem Morro do Quadro e do Cabral em operação

PM apreende cinco armas

Durante a operação, policiais militares apreenderam cinco armas longas, sete carregadores e munições no Morro do Cabral, durante a tarde. Veja: