Apontado como estuprador em série é preso após fazer vítimas no ES

Apontado pela polícia como estuprador em série, Cleuson Ferreira de Sousa foi preso no início de fevereiro em uma ação conjunta das polícias Civil do Espírito Santo — por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), do Pará e de São Paulo. Segundo as autoridades policiais, Cleuson tem 33 anos e responde por crimes de estupro praticados nos três Estados.

“Ele é um estuprador em série, foragido do do Pará desde 2017, onde tem uma condenação por estupro de vulnerável e outra por estupro”, afirmou a delegada Gabriella Zaché, adjunta da DPCA.

"Agia sempre da mesma forma: armado com faca, invadia as casas das meninas que estavam sozinhas e cometia os estupros" Gabriella Zaché - Delegada

Duas vítimas no ES

Segundo as investigações, Cleuson estuprou duas vítimas em território capixaba. Ele chegou ao Espírito Santo após fugir do presídio do Pará, onde cumpria pena. Em março de 2023, ele invadiu uma casa em Vila Velha e estuprou uma adolescente de 13 anos. Três meses depois, foi reconhecido pela vítima em uma rua do bairro dela. O acusado chegou a ser detido pela Polícia Militar e levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, mas como não havia flagrante, foi liberado. Depois disso, ele fugiu.

Cleuson Ferreira de Sousa, preso por estupros Crédito: Divulgação | Polícia Civil

“Ele foi encaminhado à delegacia três meses após o crime. Em razão de não ter flagrante, foi liberado, mas foi representado pela prisão dele”, afirmou a delegada.

Ainda segundo as investigações, Cleuson fez outra vítima no Espírito Santo em janeiro deste ano: estuprou uma menina de 12 anos dentro da casa dela, também em Vila Velha. "Ele entrou em um prédio que já havia residido, com a desculpa que iria pegar algumas plantas. Bateu em um dos apartamentos, verificando que a menina estava sozinha, e pediu uma faca. Naquele momento, ele se aproveitou da faca para cometer o estupro contra ela", contou a delegada.

A prisão

O acusado estava na casa da mãe dele, no Estado do Pará, e não resistiu à prisão. Ele é um dos oito presos neste ano por crimes sexuais contra crianças e adolescentes na Grande Vitória.