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Crime

Amigos são presos acusados de atirarem em grupo na saída de bar no ES

O crime aconteceu na noite do dia 09 de dezembro de 2018, na Serra

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 00:31

Publicado em 

31 jan 2019 às 00:31
Wilson Souza da Silval e Geovanne Santos Sobrinho Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois amigos foram parar na cadeia acusados de perseguir um grupo de amigos e assassinar uma pessoa na saída de um bar, no bairro Nossa Senhora da Conceição, na Serra.
O crime aconteceu na noite do dia 09 de dezembro de 2018. O jovem Tiago Nascimento Reis, de 25 anos, estava acompanhado de um colega quando chegou a um bar e encontrou com mais duas colegas, segundo informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.
No estabelecimento também estava Geovanne Santos Sobrinho, 27, que também era cliente do bar e discutiu por Tiago. "O motivo da discussão ainda é incerto. O fato é que Geovanne aguardou o grupo sair do bar para persegui-los e matar Tiago", pontuou o delegado Ramiro Diniz, adjunto da DHPP Serra.
Geovanne entrou em contato com o amigo dele, Wilson Souza da Silva, o Bob Wilson, 33, que foi ao local de moto. A dupla seguiu pela rua até se aproximar do grupo de amigos, que estavam a pé. Geovanne desceu da moto e abriu fogo contra o grupo. As pessoas dispersaram correndo para se protegerem, porém, o atirador foi atrás de Tiago e o executou com vários tiros.
Bob Wilson aguardou o amigo na moto e deu carona para ele fugir do local.
Após investigações, a polícia chegou até Bob Wilson na manhã desta quarta-feira (30). Ele foi localizado em casa, em São Marcos, na Serra, e prestou depoimento na delegacia. O acusado negou ter participado do assassinato. Bob Wilson foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde já está o parceiro, e atirador, Geovanne. Ele foi preso pelo crime durante uma operação policial da DHPP Serra em 15 de janeiro. Bob Wilson possuía passagem pelo crime de homicídio tentado e o amigo, Geovanne por homicídio.

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