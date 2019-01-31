Amigos são presos acusados de atirarem em grupo na saída de bar no ES

Wilson Souza da Silval e Geovanne Santos Sobrinho Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois amigos foram parar na cadeia acusados de perseguir um grupo de amigos e assassinar uma pessoa na saída de um bar, no bairro Nossa Senhora da Conceição, na Serra.

O crime aconteceu na noite do dia 09 de dezembro de 2018. O jovem Tiago Nascimento Reis, de 25 anos, estava acompanhado de um colega quando chegou a um bar e encontrou com mais duas colegas, segundo informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.

No estabelecimento também estava Geovanne Santos Sobrinho, 27, que também era cliente do bar e discutiu por Tiago. "O motivo da discussão ainda é incerto. O fato é que Geovanne aguardou o grupo sair do bar para persegui-los e matar Tiago", pontuou o delegado Ramiro Diniz, adjunto da DHPP Serra.

Geovanne entrou em contato com o amigo dele, Wilson Souza da Silva, o Bob Wilson, 33, que foi ao local de moto. A dupla seguiu pela rua até se aproximar do grupo de amigos, que estavam a pé. Geovanne desceu da moto e abriu fogo contra o grupo. As pessoas dispersaram correndo para se protegerem, porém, o atirador foi atrás de Tiago e o executou com vários tiros.

Bob Wilson aguardou o amigo na moto e deu carona para ele fugir do local.