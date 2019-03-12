Agressor de estudante da Ufes é autuado por tentativa de homicídio

Deivid Pereira Crédito: Divulgação

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) nesta terça-feira (12), foi autuado por tentativa de homicídio. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que informou que Deivid foi autuado em flagrante e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde passará por audiência de custódia. O estudante Deivid Pereira, acusado de atacar uma estudante de Arquitetura danesta terça-feira (12), foi autuado por tentativa de homicídio. A informação foi confirmada pela, que informou que Deivid foi autuado em flagrante e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde passará por audiência de custódia.

A reportagem do Gazeta Online conversou com um primo do agressor, um programador de 32 anos que não quis se identificar. Ele informou que teve contato com Deivid na delegacia e que ele está "com as ideias desorganizadas". Ele disse, ainda, que o agressor é um menino "visionário, tranquilo" e que o que aconteceu não condiz com o estilo de vida dele. A mãe de Deivid, uma doméstica, informou que não tem condições de falar sobre o caso. Pela manhã, ela declarou que está muito nervosa e que não esperava por uma situação como essa.

Deivid, segundo a família, é aluno do curso de Física do turno da noite, também na Ufes. Por volta das 18h, a Universidade informou que a Pró-Reitoria de Graduação confirmou que o rapaz apreendido é aluno do curso de Física, tendo ingressado no primeiro semestre de 2017.

A agressão aconteceu antes das 7 horas da manhã desta terça, perto do início da aula. Ainda não há informação da motivação do crime. Testemunhas informaram que o agressor tentou esganar a jovem apertando o pescoço dela.

De acordo com a enfermeira responsável pelo Departamento de Atenção à Saúde (DAS) da universidade, onde a vítima foi atendida, a estudante chegou chorando muito e relatou que estava sendo apertada no pescoço pelo homem. Ela conseguiu gritar e uma auxiliar de limpeza tentou ajudar, batendo na cabeça de Deivid com uma vassoura.

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INSEGURANÇA PARA ESTUDAR

A estudante do terceiro período de Arquitetura, Isabella Barbosa, contou à reportagem do Gazeta Online que chegou ao local por volta de 6h40 e o homem já estava detido no chão do Cemuni III. “Fiquei pensando se eu tivesse chegado 40 minutos antes... Não tem como se sentir segura para estudar, de manhã cedo ou de noite. A professora está querendo mudar o horário da aula de manhã, porque não botam seguranças aqui. A gente está totalmente exposta aqui. Muita gente vem de ônibus e tem que andar a pé até o ponto de ônibus”, declarou.

Já a estudante Daiane Vieira está no quinto período e também estuda com a universitária que foi agredida. Ela chegou a conversar com a jovem e disse que ela está bem. Ela ficou preocupada com a situação. “A gente fica abandonada aqui. A gente como mulher se sente insegura. No Cemuni entra quem quiser e quando quiser”, lamentou.

PRONUNCIAMENTO DO CURSO DE ARQUITETURA

Na manhã de hoje (12/03/2019), antes de 7:00 da manha, uma aluna foi agredida dentro do Cemuni 3 (prédio da Arquitetura e Urbanismo UFES) por um homem que até o momento não temos informação sobre quem é e é desconhecido da aluna.

Através de informação que recebemos, no momento do acontecido só tinham 3 mulheres dentro do prédio: uma aluna, a secretária e a funcionaria responsável pela limpeza do prédio.

Ao ser enforcada, a aluna foi socorrida num primeiro momento pelas funcionárias, enquanto uma ajudou a interromper a agressão junto e um guarda que chegou na hora. A outra funcionaria foi acionar a segurança do campus.

Desde o início da agressão até a aluna conseguir ser separada do agressor foram cerca de 20 minutos.