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Bairro Marcílio de Noronha

Agentes apreendem equipamentos de som durante operação em Viana

A ação foi realizada a partir de denúncias do disque-silêncio na noite deste sábado (18); quatro multas foram aplicadas a estabelecimentos comerciais
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 set 2021 às 15:35

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 15:35

A prefeitura apreendeu equipamentos de som durante operação no bairro Marcílio de Noronha neste sábado (18)
A prefeitura apreendeu equipamentos de som durante operação no bairro Marcílio de Noronha neste sábado (18) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Caixas, mesas e amplificadores de som foram apreendidos por equipes da Prefeitura de Viana durante operação realizada no bairro Marcílio de Noronha na noite deste sábado (18). Durante a ação, chamada Operação JBL em alusão a uma marca de equipamentos de sonorização, também foram abordadas 242 pessoas e seis estabelecimentos comerciais. Quatro multas foram aplicadas.
Segundo a prefeitura, foram realizadas buscas por policiais militares nos estabelecimentos comerciais, mas não houve prisões ou apreensões de armas e materiais ilícitos. Bebidas alcoólicas comercializadas de maneira ilegal, além de mesas e cadeiras de bares, foram recolhidas.
A operação da Comissão Interna de Fiscalização Integrada (Coifin) também teve o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e as Secretarias de Meio Ambiente e de Serviços Urbanos. A Prefeitura de Viana alertou que a pena para quem desrespeitar as medidas previstas por lei no município do disque-silêncio pode chegar a R$ 9 mil. 

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