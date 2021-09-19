Agentes apreendem equipamentos de som durante operação em Viana

Caixas, mesas e amplificadores de som foram apreendidos por equipes da Prefeitura de Viana durante operação realizada no bairro Marcílio de Noronha na noite deste sábado (18). Durante a ação, chamada Operação JBL em alusão a uma marca de equipamentos de sonorização, também foram abordadas 242 pessoas e seis estabelecimentos comerciais. Quatro multas foram aplicadas.
Segundo a prefeitura, foram realizadas buscas por policiais militares nos estabelecimentos comerciais, mas não houve prisões ou apreensões de armas e materiais ilícitos. Bebidas alcoólicas comercializadas de maneira ilegal, além de mesas e cadeiras de bares, foram recolhidas.
A operação da Comissão Interna de Fiscalização Integrada (Coifin) também teve o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e as Secretarias de Meio Ambiente e de Serviços Urbanos. A Prefeitura de Viana alertou que a pena para quem desrespeitar as medidas previstas por lei no município do disque-silêncio pode chegar a R$ 9 mil.