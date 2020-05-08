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Investigação

Agência da Caixa do Parque Moscoso é alvo de criminosos em Vitória

A agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Cleto Nunes, foi fechada e só deve voltar a abrir na segunda-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 19:12

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 19:12

Vitória - ES - Polícia Federal é acionada para investigar arrombamento na Caixa Econômica do Parque Moscoso.
Polícia Federal é acionada para investigar arrombamento na Caixa Econômica do Parque Moscoso. Crédito: Vitor Jubini
Uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF), localizada na Avenida Cleto Nunes, no Parque Moscoso, em Vitória, foi alvo de criminosos. A Polícia Federal foi acionada, nesta sexta-feira (08), para investigar um suposto arrombamento na agência. O local foi fechado e só deve voltar a abrir na próxima segunda-feira (11). A unidade não está entre as que terão atendimento no sábado (09).
Questionada, a Caixa afirmou que não presta informações sobre eventos criminosos nas unidades do banco, que são apenas repassadas às autoridades policiais. A instituição financeira informou ainda que o banco coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes.
Demandada pela reportagem, a Polícia Federal ainda não se manifestou sobre o caso.

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