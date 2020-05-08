Agência da Caixa do Parque Moscoso é alvo de criminosos em Vitória

Uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF), localizada na Avenida Cleto Nunes, no Parque Moscoso, em Vitória, foi alvo de criminosos. A Polícia Federal foi acionada, nesta sexta-feira (08), para investigar um suposto arrombamento na agência. O local foi fechado e só deve voltar a abrir na próxima segunda-feira (11). A unidade não está entre as que terão atendimento no sábado (09).