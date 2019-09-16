Advogado é preso por suspeita de transmitir ordens de detentos no ES

Um advogado criminalista foi preso pela Polícia Civil suspeito de transmitir ordens de dentro de um presídio para o assassinato de duas pessoas, sendo uma delas a esposa de um detento. A operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, na última sexta-feira (13).
A prisão teve origem na investigação que apura o homicídio de Fernando Monteiro Telles, que foi encontrado carbonizado no interior de um veículo no dia 30 de março, na Rodovia Audifax Barcelos, na altura do bairro São Marcos II, após uma denúncia.
Mais informações sobre a investigação e a prisão serão passadas pelo titular da DHPP, delegado Rodrigo Sandi Mori, na tarde desta segunda-feira (16).