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Ordens de assassinatos

Advogado é preso por suspeita de transmitir ordens de detentos no ES

A prisão teve origem na investigação que apura o homicídio de Fernando Monteiro Telles. As ordens seriam para dois assassinatos, um deles o da esposa de um detento
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

16 set 2019 às 09:27

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 09:27

Policiais da DHPP vão investigar o crime Crédito: Fernando Madeira
Um advogado criminalista foi preso pela Polícia Civil suspeito de transmitir ordens de dentro de um presídio para o assassinato de duas pessoas, sendo uma delas a esposa de um detento. A operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, na última sexta-feira (13).
> Advogadas escreviam cartas com recados de bandidos para facções no ES
A prisão teve origem na investigação que apura o homicídio de Fernando Monteiro Telles, que foi encontrado carbonizado no interior de um veículo no dia 30 de março, na Rodovia Audifax Barcelos, na altura do bairro São Marcos II, após uma denúncia.
Mais informações sobre a investigação e a prisão serão passadas pelo titular da DHPP, delegado Rodrigo Sandi Mori, na tarde desta segunda-feira (16).
 

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