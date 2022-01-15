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Apreendido com drogas

Adolescente tenta engolir pedras de crack ao ser flagrado pela polícia em Vitória

Segundo a polícia, o adolescente estava indo entregar a droga quando foi surpreendido por militares que faziam patrulhamento no bairro Jabour, em Vitória
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 jan 2022 às 10:29

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 10:29

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite desta sexta-feira (14) em um beco do bairro Jabour, em Vitória, conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele estava indo entregar pedras de crack quando foi surpreendido por militares que faziam o patrulhamento na região.
No momento da abordagem, o adolescente tentou engolir parte da droga que carregava para não ser pego, de acordo com informações da polícia apuradas pela TV Gazeta
"Durante a aproximação, ele jogou o material pra boca, fez menção de engolir... provavelmente ele iria passar mal", contou o sargento Rixon, da PM, à TV Gazeta.
Segurança - Policial militar
Policial militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Adolescente tenta engolir pedras de crack ao ser flagrado pela polícia em Vitória
Os militares da Força Tática, responsáveis pela apreensão, também foram até a casa do adolescente, onde encontraram uma quantidade ainda maior de entorpecentes, além de material para embalo, que estavam escondidos no telhado. De acordo com a polícia, ao todo, foram apreendidas 270 pedras de crack, prontas para entrega, além de pedaços da droga que ainda seriam repartidos.
À polícia, o adolescente admitiu estar traficando e informou que tem uma companheira de 16 anos, grávida de oito meses, e que as atividades ilícitas seriam a forma encontrada por ele para levantar dinheiro.
Não é a primeira vez que o adolescente é apreendido pela polícia. Ele tem uma passagem em 2020 por tráfico e desacato. Segundo os militares, o tráfico de drogas na região de Jabour é controlado por traficantes do Bairro da Penha, também na Capital. E é comum que o movimento use menores de idade para guardar e entregar drogas.
No caso desse adolescente, a família contou que ele se envolveu com o tráfico aos 13 anos de idade. E, desde então, já foi apreendido várias vezes. 
*Com informações de Naiara Arpini, da TV Gazeta

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