Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite desta sexta-feira (14) em um beco do bairro Jabour, em Vitória , conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele estava indo entregar pedras de crack quando foi surpreendido por militares que faziam o patrulhamento na região.

No momento da abordagem, o adolescente tentou engolir parte da droga que carregava para não ser pego, de acordo com informações da polícia apuradas pela TV Gazeta.

"Durante a aproximação, ele jogou o material pra boca, fez menção de engolir... provavelmente ele iria passar mal", contou o sargento Rixon, da PM, à TV Gazeta.

Policial militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Adolescente tenta engolir pedras de crack ao ser flagrado pela polícia em Vitória

Os militares da Força Tática, responsáveis pela apreensão, também foram até a casa do adolescente, onde encontraram uma quantidade ainda maior de entorpecentes, além de material para embalo, que estavam escondidos no telhado. De acordo com a polícia, ao todo, foram apreendidas 270 pedras de crack, prontas para entrega, além de pedaços da droga que ainda seriam repartidos.

À polícia, o adolescente admitiu estar traficando e informou que tem uma companheira de 16 anos, grávida de oito meses, e que as atividades ilícitas seriam a forma encontrada por ele para levantar dinheiro.

Não é a primeira vez que o adolescente é apreendido pela polícia. Ele tem uma passagem em 2020 por tráfico e desacato. Segundo os militares, o tráfico de drogas na região de Jabour é controlado por traficantes do Bairro da Penha, também na Capital. E é comum que o movimento use menores de idade para guardar e entregar drogas.

No caso desse adolescente, a família contou que ele se envolveu com o tráfico aos 13 anos de idade. E, desde então, já foi apreendido várias vezes.