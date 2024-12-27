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Próximo a uma igreja

Adolescente morre após ser baleado em bairro da Serra

Testemunhas relataram à polícia que um veículo branco parou no local e um dos ocupantes efetuou diversos disparos, atingindo a vítima

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 10:14

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

27 dez 2024 às 10:14
Diogo de Araújo de Oliveira Sousa, de 15 anos, foi morto em Novo Horizonte, na Serra
Diogo de Araújo de Oliveira Sousa, de 15 anos, foi morto em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Reprodução
Um adolescente de 15 anos, identificado como Diogo de Araújo de Oliveira Sousa, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (26) no bairro Novo Horizonte, na Serra. De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30, na Rua Brasil, próximo a uma igreja evangélica.
Testemunhas informaram aos policiais que a vítima foi atingida por disparos efetuados por um homem que estava dentro de um carro branco. Elas ainda relataram que o veículo parou no local e um dos ocupantes atirou, atingindo o adolescente. Segundo o relatório da Polícia Civil, havia quatro suspeitos dentro do automóvel. 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e constatou que a vítima foi atingida por pelo menos seis tiros. O adolescente chegou a ser resgatado com vida e foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos. 

Tensão no bairro

Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, na TV Gazeta, o clima no bairro é de tensão por causa da disputa pelo tráfico de drogas. Testemunhas contaram que, na tarde de quinta-feira (26), um adolescente de 17 anos chegou a ser sequestrado por um grupo, colocado em um carro, e só liberado horas depois em uma área deserta. Esses mesmos criminosos chegaram a assaltar clientes de uma mercearia, na mesma data. A polícia investiga se há ligação entre os casos.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou a corporação. 

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