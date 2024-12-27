Adolescente morre após ser baleado em bairro da Serra

Um adolescente de 15 anos, identificado como Diogo de Araújo de Oliveira Sousa, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (26) no bairro Novo Horizonte, na Serra. De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 19h30, na Rua Brasil, próximo a uma igreja evangélica.
Testemunhas informaram aos policiais que a vítima foi atingida por disparos efetuados por um homem que estava dentro de um carro branco. Elas ainda relataram que o veículo parou no local e um dos ocupantes atirou, atingindo o adolescente. Segundo o relatório da Polícia Civil, havia quatro suspeitos dentro do automóvel.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e constatou que a vítima foi atingida por pelo menos seis tiros. O adolescente chegou a ser resgatado com vida e foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos.
Tensão no bairro
Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, na TV Gazeta, o clima no bairro é de tensão por causa da disputa pelo tráfico de drogas. Testemunhas contaram que, na tarde de quinta-feira (26), um adolescente de 17 anos chegou a ser sequestrado por um grupo, colocado em um carro, e só liberado horas depois em uma área deserta. Esses mesmos criminosos chegaram a assaltar clientes de uma mercearia, na mesma data. A polícia investiga se há ligação entre os casos.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou a corporação.