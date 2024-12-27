Adolescente morre após ser baleado em bairro da Serra

Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, na TV Gazeta, o clima no bairro é de tensão por causa da disputa pelo tráfico de drogas. Testemunhas contaram que, na tarde de quinta-feira (26), um adolescente de 17 anos chegou a ser sequestrado por um grupo, colocado em um carro, e só liberado horas depois em uma área deserta. Esses mesmos criminosos chegaram a assaltar clientes de uma mercearia, na mesma data. A polícia investiga se há ligação entre os casos.