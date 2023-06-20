Adolescente grávida é agredida com socos e chutes pelo namorado em Viana

Adolescente foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Uma adolescente de 16 anos, grávida de oito meses, ficou ferida e precisou ser levada às pressas para o hospital após ser agredida pelo namorado, um jovem de 21 anos, com socos e chutes no meio da rua no bairro Marcílio de Noronha, em Viana , na noite desta segunda-feira (19).

Conforme o boletim da Guarda Municipal, quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima passando mal, com falta de ar e reclamando de muita dor na região da cabeça.

Questionada pelos guardas, ela informou que estava apavorada e não queria falar. Um homem, que presenciou as agressões, contou aos agentes que o namorado da vítima a jogou no chão e deu vários socos na adolescente. A vítima confirmou as agressões e chegou a ser ameaçada pelo namorado na frente dos policiais.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o jovem teria dito a adolescente: "Cara, vamos embora. Se chegar mais viatura eu vou te matar".

Diante a ameaça, um dos agentes abordou o suspeito, que respondeu: "Você vai 'vim', então vem que eu te mato". Logo depois, ele fugiu.

A adolescente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra

De acordo com uma das socorristas do Samu, a vítima estava com contrações e um hematoma na cabeça. O suspeito fugiu e não foi localizado até a última atualização desta reportagem.