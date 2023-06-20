Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No meio da rua

Adolescente grávida é agredida com socos e chutes pelo namorado em Viana

Vítima foi socorrida pelo Samu com contrações e um hematoma na cabeça, no bairro Marcílio de Noronha; suspeito fugiu e ainda não foi localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2023 às 14:36

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 14:36

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Adolescente foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Uma adolescente de 16 anos, grávida de oito meses, ficou ferida e precisou ser levada às pressas para o hospital após ser agredida pelo namorado, um jovem de 21 anos, com socos e chutes no meio da rua no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, na noite desta segunda-feira (19). 
Conforme o boletim da Guarda Municipal, quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima passando mal, com falta de ar e reclamando de muita dor na região da cabeça.
Questionada pelos guardas, ela informou que estava apavorada e não queria falar. Um homem, que presenciou as agressões, contou aos agentes que o namorado da vítima a jogou no chão e deu vários socos na adolescente. A vítima confirmou as agressões e chegou a ser ameaçada pelo namorado na frente dos policiais.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, o jovem teria dito a adolescente: "Cara, vamos embora. Se chegar mais viatura eu vou te matar".
Diante a ameaça, um dos agentes abordou o suspeito, que respondeu: "Você vai 'vim', então vem que eu te mato". Logo depois, ele fugiu.
A adolescente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.
De acordo com uma das socorristas do Samu, a vítima estava com contrações e um hematoma na cabeça. O suspeito fugiu e não foi localizado até a última atualização desta reportagem.
Com informações do g1 ES.

Veja Também

Polícia de Santa Teresa procura mulheres foragidas por tráfico e assassinatos

Detento é assassinado dentro de presídio no Complexo de Viana

Homem usou fio de ferro para matar empresário estrangulado em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Viana Samu Hospital Dr Jayme Santos Neves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados