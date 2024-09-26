Adolescente é suspeito de envolvimento em morte brutal na Serra

Ajude a Polícia Civil
Informações que possam ajudar na resolução do caso podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido. "As informações fornecidas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações"
- Segundo apuração da repórter Júlia Afonso, de A Gazeta, no início da madrugada de quarta-feira (25) três suspeitos invadiram a casa, estupraram e mataram com facadas e golpes de bengala Milena Cunha Felix, de 26 anos.
- Testemunhas informaram à TV Gazeta que os três suspeitos bateram no portão e a vítima atendeu. Logo em seguida, eles invadiram o local e começaram a discutir com Milena. Depois, levaram a mulher para os fundos do imóvel e cada um dos três estuprou a jovem. No fim, ela foi morta com golpes de bengala e de faca.
- Um homem de 62 anos afirmou aos policiais que morava com a vítima e que, mais cedo, enquanto saía de casa, os três desconhecidos entraram. O idoso ainda relatou que, quando retornou para casa, viu que Milena estava morta.