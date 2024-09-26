Adolescente é suspeito de envolvimento em morte brutal na Serra

Durante a busca pessoal, foram encontradas 22 pedras de crack e R$ 40. Na casa onde o menor havia entrado foram achados 12 pinos de cocaína, três buchas de maconha, um frasco de loló, uma pistola falsa, um cordão e várias sacolas para embalo de entorpecentes.

Questionado sobre o homicídio, o adolescente admitiu ter estado na residência da vítima por volta das 23h da terça-feira (23), mas negou a participação no crime. Ele foi encaminhado à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e autuado por ato infracional análogo a homicídio e tráfico de drogas, e posteriormente levado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).