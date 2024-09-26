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Investigação

Adolescente é suspeito de envolvimento em morte brutal na Serra

Afirmação é da Polícia Militar, que apreendeu jovem de 16 anos; vítima foi estuprada e assassinada a golpes de faca e até de bengala
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 set 2024 às 13:16

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 13:16

Milena Cunha Felix, 26 anos, estuprada e morta dentro de casa na Serra
Milena Cunha Felix, 26 anos, estuprada e morta dentro de casa na Serra Crédito: Redes Sociais
Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã de quarta-feira (25) suspeito de participar da morte de Milena Cunha Feliz, de 26 anos, no bairro Feu Rosa, na Serra. A mulher foi estuprada e brutalmente assassinada com golpes de bengala e faca.
Segundo a Polícia Militar, após o crime, buscas foram realizadas e os militares localizaram o adolescente. Ele, ao avistar as viaturas, entrou em uma casa abandonada, porém acabou apreendido metros à frente ao tentar pular um muro.
Durante a busca pessoal, foram encontradas 22 pedras de crack e R$ 40. Na casa onde o menor havia entrado foram achados 12 pinos de cocaína, três buchas de maconha, um frasco de loló, uma pistola falsa, um cordão e várias sacolas para embalo de entorpecentes.
Questionado sobre o homicídio, o adolescente admitiu ter estado na residência da vítima por volta das 23h da terça-feira (23), mas negou a participação no crime. Ele foi encaminhado à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e autuado por ato infracional análogo a homicídio e tráfico de drogas, e posteriormente levado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Ajude a Polícia Civil

Informações que possam ajudar na resolução do caso podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido. "As informações fornecidas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações"

Adolescente é suspeito de envolvimento em morte brutal na Serra
Bengala utilizada para agredir Milena, estuprada e morta em casa na Serra
Bengala utilizada para agredir Milena Crédito: Cristian Miranda
RESUMO DO CRIME
  • Segundo apuração da repórter Júlia Afonso, de A Gazeta, no início da madrugada de quarta-feira (25) três suspeitos invadiram a casa, estupraram e mataram com facadas e golpes de bengala Milena Cunha Felix, de 26 anos. 

  • Testemunhas informaram à TV Gazeta que os três suspeitos bateram no portão e a vítima atendeu. Logo em seguida, eles invadiram o local e começaram a discutir com Milena. Depois, levaram a mulher para os fundos do imóvel e cada um dos três estuprou a jovem. No fim, ela foi morta com golpes de bengala e de faca.

  • Um homem de 62 anos afirmou aos policiais que morava com a vítima e que, mais cedo, enquanto saía de casa, os três desconhecidos entraram. O idoso ainda relatou que, quando retornou para casa, viu que Milena estava morta.

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