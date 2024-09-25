Mulher é estuprada e morta após ter casa invadida na Serra

Testemunhas informaram à TV Gazeta que os três suspeitos bateram no portão e a vítima atendeu. Logo em seguida, eles invadiram o local e começaram a discutir com Milena. Depois, levaram a mulher para os fundos do imóvel e cada um dos três estuprou a jovem. No fim, ela foi morta com golpes de bengala (veja abaixo) e de faca.