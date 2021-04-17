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Bairro Vista Mar

Adolescente é baleado nas costas no meio da rua em Cariacica

O crime aconteceu na madrugada deste sábado (17). Para a polícia, jovem disse que foi atingido enquanto andava pelo bairro

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 18:01

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

17 abr 2021 às 18:01
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar atendeu ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Vista Mar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um adolescente de 17 anos foi baleado nas costas no bairro Vista Mar, em Cariacica. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (17). De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O estado de saúde dele não foi informado.
A Polícia Militar afirmou que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo. Chegando no local, confirmaram o fato e conversaram com a vítima, um adolescente de 17 anos. Ele contou aos militares que estava andando em uma rua do bairro quando foi atingido nas costas.
Segundo a PM, não se sabe a autoria e nem a motivação do crime. O adolescente foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele, no entanto, não foi informado.
 De acordo com a Polícia Civil, o crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, completou.
O órgão destacou que a população pode auxiliar nas investigações por meio do Disque-Denúncia 181. “ Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”. O endereço é disquedenuncia181.es.gov.br

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