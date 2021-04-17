Adolescente é baleado nas costas no meio da rua em Cariacica

Polícia Militar atendeu ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Vista Mar Crédito: Carlos Alberto Silva

Um adolescente de 17 anos foi baleado nas costas no bairro Vista Mar, em Cariacica . O crime aconteceu na madrugada deste sábado (17). De acordo com a Polícia Militar , o jovem foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O estado de saúde dele não foi informado.

A Polícia Militar afirmou que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo. Chegando no local, confirmaram o fato e conversaram com a vítima, um adolescente de 17 anos. Ele contou aos militares que estava andando em uma rua do bairro quando foi atingido nas costas.

Segundo a PM, não se sabe a autoria e nem a motivação do crime. O adolescente foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele, no entanto, não foi informado.

De acordo com a Polícia Civil, o crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, completou.