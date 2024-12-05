Adolescente é baleado em confronto com a PM em Vila Velha

Um adolescente de 17 anos foi baleado durante um confronto com a Polícia Militar no bairro São Torquato , Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (5). De acordo com a PM, ele estava armado com um revólver calibre 38 e, no local, foram encontradas drogas e um rádio comunicador. Ele foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, e encaminhado a unidade de internação.

Conforme a PM, na madrugada desta quinta, durante patrulhamento tático no bairro Alvorada, Vila Velha, militares receberam informações de uma pessoa indicando que, no Morro da Boa Vista, em São Torquato, indivíduos armados estariam reunidos. Diante disso, as equipes montaram uma operação, prosseguiram até o alto do morro e viram cerca de cinco pessoas com armas de fogo nas mãos, em frente a um poste.

"Os militares deram ordem de abordagem, mas os suspeitos não obedeceram e apontaram o armamento para a primeira equipe, correndo em seguida. Enquanto corriam, os indivíduos efetuaram vários disparos contra os militares, que revidaram para cessar a injusta agressão", diz enviada à reportagem pela Polícia Militar.

Os suspeitos correram e passaram pelo local em que uma segunda equipe de militares estava. Um dos indivíduos, 17 anos, foi visto subindo uma escadaria, ainda segurando um revólver. Os militares deram a ordem legal para que o indivíduo se deitasse, para que fosse devidamente abordado e revistado. O suspeito acatou as ordens e jogou o revólver calibre 38 ao lado.

No momento em que foi realizada a busca pessoal, os militares perceberam que ele estava ferido por disparos de arma de fogo. Foi solicitado apoio das demais viaturas e, após buscas no local, foram encontradas 21 pedras de crack, um pino de cocaína, um rádio comunicador e R$ 13,10.

O indivíduo que foi baleado foi socorrido pelos militares ao hospital, onde foi atendido e liberado sob alta médica. Ele foi encaminhado à Deacle, com o material apreendido.

Polícia Civil informou que o adolescente, de 17 anos, conduzido à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, sendo encaminhado a unidade de internação.