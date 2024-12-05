Dupla de moto comete arrastão em ponto de ônibus em Jacaraípe

A Gazeta teve acesso, é possível ver o momento em que eles abordam pessoas que estão em um ponto de ônibus na rua Wenceslau Brás, no Residencial Jacaraípe. Dois homens fizeram um arrastão na manhã desta quinta-feira (5), em Jacaraípe , na Serra. Em imagens de videomonitoramento, as quaisteve acesso, é possível ver o momento em que eles abordam pessoas que estão em um ponto de ônibus na rua Wenceslau Brás, no Residencial Jacaraípe.

O vídeo mostra que uma das vítimas ainda tentou ir atrás dos assaltantes e ameaça jogar a bicicleta na moto utilizada pela dupla. Um dos suspeitos que, nas imagens, pega os objetos das vítimas, pula na garupa da moto e eles fogem do local do crime.

Outra vítima, de 58 anos, e que não quis se identificar, conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. Ele foi roubado em outro ponto de Jacaraípe, mas viu as imagens do assalto e disse ter sido roubado pela mesma dupla.

"Eles vieram na contramão e chagaram gritando que se não entregasse, eles atirariam. Um deles sacou uma arma. Aí, fazer o quê? É a vida ou um celular", disse ele. "A gente acorda às 5h para ir trabalhar todo dia e luta para comprar as coisas. Aí vem uns moleques e tomam o que lutei para conseguir", lamentou.

A Polícia Militar disse que não localizou acionamento. "A PM ressalta que realiza policiamento preventivo 24 por dia em toda a região, além de realizar operações ostensivas como saturação, cercos táticos e abordagens constantemente, de forma estratégica. No entanto, a corporação lembra que o patrulhamento é dinâmico e indivíduos motivados ao crime se aproveitam das oportunidades para agir. Por isso, é importante que uma viatura seja acionada imediatamente, via Ciodes (190), em casos de suspeita ou crime em andamento, para que a viatura mais próxima prossiga mais rapidamente para o local do fato", diz nota enviada à reportagem.

A Polícia Militar também destacou que, quando não há detidos no momento do fato, é necessário que a vítima registre a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado e os envolvidos sejam identificados e punidos

A Polícia Civil orientou que as vítimas desse tipo de crime a registrarem as ocorrências em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição. "O Disque-Denúncia 181 é uma ferramenta crucial para a população auxiliar a polícia, fornecendo informações que possam levar à prisão dos criminosos, disponível também pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas minuciosamente. Em casos de crimes em andamento, recomenda-se acionar o número de emergência 190", reforçou a corporação.