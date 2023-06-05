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Bairro Parque Jacaraípe

Adolescente é apreendido após matar jovem a facadas na Serra

Matheus Henrique Alves Ribeiro, de 22 anos, foi assassinado após ser abordado por dois suspeitos em uma moto na madrugada desta segunda-feira (5)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

05 jun 2023 às 12:34

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 12:34

Serra
Delegacia Regional da Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um jovem de 22 anos foi assassinado a facadas na madrugada desta segunda-feira (5), no bairro Parque Jacaraípe, na Serra. Segundo informações de Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, Matheus Henrique Alves Ribeiro foi assassinado após ser abordado por dois suspeitos em uma moto.
A Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), com a informação de que um pedestre teria sido agredido por duas pessoas. Ao chegarem no local, os militares encontraram a vítima caída no chão.
Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram que Matheus possuía várias perfurações pelo tronco, costas e mãos, confirmando o óbito no local do crime.
Enquanto aguardavam a chegada do veículo responsável pela retirada do corpo do jovem, um adolescente de 17 anos teria abordado os policiais afirmando que seria o responsável pela morte da vítima.
O adolescente teria mostrado que possuía marcas de sangue no braço e na mão, além de indicar onde teria escondido a faca que teria usado no assassinato. Os militares, então, foram até o local informado, onde encontraram uma faca, de aproximadamente 30 centímetros, suja com sangue.
O menor teria afirmado à Polícia Militar que estava caminhando pelo local com sua namorada, quando foi abordado por duas pessoas anunciando um assalto. Segundo o adolescente, ao perceber que os suspeitos não estavam armados, ele teria reagido e utilizado a faca, que disse carregar sempre com ele para se proteger.
O adolescente, junto ao objeto, foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou, por nota, que o menor foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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