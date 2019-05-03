Adolescente de 17 anos é executado a tiros na Serra

Um grupo de criminosos executou um adolescente no Bairro das Laranjeiras, na região da Grande Jacaraípe, por volta das 9h desta sexta-feira (03). Esse é osomente essa semana e, dessa vez, a vítima foi Carlos Alberto Marques Júnior, 17 anos, que foi morto com 12 tiros.

Segundo a Polícia Militar, momentos antes da execução, os criminosos, que estavam dentro de um Gol prata, pararam em um posto de gasolina localizado na Avenida Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, e roubaram um Onix branco.

A partir daí, o grupo se dividiu em dois carros para seguir para a Rua Guaianazes. Chegando ao local, os criminosos cercaram o jovem, que estava de bicicleta, e efetuaram os tiros.

De acordo com a PM, familiares de Carlos Alberto contaram que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O dono do Onix branco, que teria sido roubado no posto de gasolina, comunicou o fato à polícia. Ao checar o nome dele no sistema, os policiais descobriram que o dono do veículo tinha passagem por homicídio e tráfico de drogas. No entanto, segundo a polícia, ainda não há relação com o crime cometido contra Carlos Alberto.