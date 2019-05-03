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Bairro das Laranjeiras

Adolescente de 17 anos é executado a tiros na Serra

Carlos Alberto Marques Júnior foi morto com 12 tiros. Esse é o terceiro assassinato no Bairro das Laranjeiras somente essa semana

Publicado em 

03 mai 2019 às 16:07

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 16:07

Carlos Alberto Marques Júnior, 17 anos, foi morto com 12 tiros Crédito: Bernardo Coutinho
Um grupo de criminosos executou um adolescente no Bairro das Laranjeiras, na região da Grande Jacaraípe, por volta das 9h desta sexta-feira (03). Esse é o terceiro assassinato no bairro somente essa semana e, dessa vez, a vítima foi Carlos Alberto Marques Júnior, 17 anos, que foi morto com 12 tiros.
Segundo a Polícia Militar, momentos antes da execução, os criminosos, que estavam dentro de um Gol prata, pararam em um posto de gasolina localizado na Avenida Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, e roubaram um Onix branco.
A partir daí, o grupo se dividiu em dois carros para seguir para a Rua Guaianazes. Chegando ao local, os criminosos cercaram o jovem, que estava de bicicleta, e efetuaram os tiros.
De acordo com a PM, familiares de Carlos Alberto contaram que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O dono do Onix branco, que teria sido roubado no posto de gasolina, comunicou o fato à polícia. Ao checar o nome dele no sistema, os policiais descobriram que o dono do veículo tinha passagem por homicídio e tráfico de drogas. No entanto, segundo a polícia, ainda não há relação com o crime cometido contra Carlos Alberto.
Com informações de Mayra Bandeira
 

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