Adolescente de 13 anos é baleada na Serra enquanto voltava da igreja

Jovem precisou passar por cirurgia para a retirada do projétil, que ficou alojado próximo ao cotovelo; ela recebeu alta médica na madrugada desta sexta-feira (18)

Publicado em 18 de julho de 2025 às 11:57

Adolescente de 13 anos baleada na Serra Crédito: Archimedis Patrício/ TV Gazeta

Uma adolescente de 13 anos foi baleada no braço na noite de quinta-feira (17), no bairro Belvedere, na Serra, enquanto voltava da igreja com a mãe e a irmã de um ano. A jovem precisou passar por cirurgia para a retirada do projétil, que ficou alojado próximo ao cotovelo. Ela recebeu alta médica na madrugada desta sexta-feira (18). >

De acordo com relatos da família, os tiros foram disparados quando as três já estavam chegando em casa. "Foi desesperador. Fiquei muito desesperada. Falei: 'meu Deus, tome conta da minha filha'", contou a mãe da menina. A mãe, que prefere não ser identificada, disse que o momento dos disparos foi repentino. “Ela disse: 'mãe, meu braço está machucado' e eu disse que ela devia ter tomado um tiro, porque a gente tinha ouvido som de tiros”, relatou.>

Segundo a família, o autor dos disparos seria um vizinho, que apareceu armado na rua e começou a atirar sem qualquer motivação aparente. “Cheguei a conversar com ele e perguntei: ‘por que você atirou na minha filha? Está doido?’”, disse o pai da adolescente. Testemunhas afirmam que, após os disparos, o homem fugiu do local em uma motocicleta.>

A Polícia Militar informou que foi acionada para comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, onde a adolescente deu entrada com ferimento de bala no braço. Ainda segundo a PM, a mãe da vítima relatou que indivíduos não identificados passaram atirando pela rua no momento em que saíam da igreja. A jovem foi transferida para o Hospital Infantil Dra. Milena Gottardi. Nenhum suspeito foi detido até o momento.>

>

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

>

A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.>

