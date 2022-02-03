Acusado de matar professor de capoeira em Itaúnas vai a júri popular

A vítima, Cuarassy Medeiros Del Nery, foi alvejada e morreu na hora Crédito: Reprodução | Facebook

"Verifico provas suficientes nos autos para levar o acusado ao Tribunal do Júri, considerando os depoimentos prestados, laudo pericial, mídia anexada e o próprio interrogatório do réu", afirmou o juiz na decisão, que também mantém a prisão preventiva do acusado, que está em presídio desde fevereiro de 2021. Tiago será julgado por homicídio por motivo fútil (Art 121, parágrafo 2º, inciso II do Código Penal).

Segundo as investigações, vítima e acusado discutiram em frente a uma pousada da vila. Em depoimento, Tiago afirmou que atirou contra o professor de capoeira para se defender, mas a tese de legítima defesa não foi aceita pelo juiz. Veja trecho da decisão:

“Quanto à tese de legítima defesa não restou amplamente comprovado nos autos, por não preencher integralmente os requisitos do art. 25 do CP, isto porque foram desferidos ao menos três disparos de arma de fogo contra a vítima, caindo por terra a tese de uso “moderado” dos meios.”

O músico Tiago Passos Viana chegando à Delegacia de São Mateus, na época do crime Crédito: Reprodução

A decisão pelo júri popular ainda cabe recurso e, caso não haja, defesa e acusação têm até cinco dias para apresentarem os documentos e testemunhas.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa para comentar a decisão e, assim que houver posicionamento, este texto será atualizado.

SOBRE O CRIME

O crime aconteceu no dia 18 de dezembro de 2020. Imagens que foram divulgadas por A Gazeta na época do fato mostram o momento dos disparos. É possível ver acusado e vítima discutindo do lado de fora da pousada, na porta de um bar. A discussão durou menos de dois minutos.

Durante todo o tempo, o autor dos disparos chama a vítima pelo nome e Cuarassy, segurando um copo na mão, diz: "Sai de perto de mim". Duas mulheres tentam separar a confusão e afastar os dois. Eles correm para dentro da pousada, de onde se ouve três disparos. Não é possível ver o que acontece. O professor de capoeira morreu no local.

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Cuarassy era morador de Vitória, mas estava na casa de parentes na Vila de Itaúnas. De acordo com os parentes dele, ele passava os meses de férias em Itaúnas fazendo trabalhos extras para complementar a renda, em barraquinha de drinks e com a venda de refeições para turistas.