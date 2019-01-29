Acusado de estuprar mulher em Vitória é condenado a 16 anos de prisão

A ação criminosa aconteceu por volta das 10 horas, no momento em que a funcionária abria a loja. A proprietária contou que o homem anunciou o assalto e levou a vítima para dentro do provador para cometer o abuso. Câmeras de monitoramento registraram o acusado de ter estuprado a vendedora.
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De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o homem levou diversos itens da loja, como peças de roupas, frascos de perfume e relógios, além da quantia em dinheiro, um notebook e um aparelho celular.
Após realizar o roubo, ele estuprou a vítima. Pouco depois, Thiago ainda andou pela loja, acendeu um cigarro e exigiu que a mulher ficasse quieta, senão iria "meter a faca" nela. Depois voltou e praticou o ato novamente.