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Justiça

Acusado de estuprar mulher em Vitória é condenado a 16 anos de prisão

O crime aconteceu no dia 6 de abril de 2017, no Centro de Vitória; Thiago Oliveira Passos está preso desde o dia 15 de abril do mesmo ano

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 20:39

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

29 jan 2019 às 20:39
Thiago Oliveira Passos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O criminoso Thiago Oliveira Passos, de 22 anos, que é acusado de estuprar uma vendedora dentro de uma loja no Centro de Vitória, no dia 6 de abril de 2017, foi condenado pela Justiça a 16 anos e 6 meses de prisão. Além de ter praticado o crime, ele roubou pelo menos R$ 10 mil em produtos. 
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A ação criminosa aconteceu por volta das 10 horas, no momento em que a funcionária abria a loja. A proprietária contou que o homem anunciou o assalto e levou a vítima para dentro do provador para cometer o abuso. Câmeras de monitoramento registraram o acusado de ter estuprado a vendedora.
VÍDEO
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o homem levou diversos itens da loja, como peças de roupas, frascos de perfume e relógios, além da quantia em dinheiro, um notebook e um aparelho celular.
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Após realizar o roubo, ele estuprou a vítima. Pouco depois, Thiago ainda andou pela loja, acendeu um cigarro e exigiu que a mulher ficasse quieta, senão iria "meter a faca" nela. Depois voltou e praticou o ato novamente. 
O criminoso foi preso em flagrante, no dia 15 de abril de 2017, após ele cometer mais um roubo no Centro da Capital

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