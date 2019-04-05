Acusado de arrastões dentro de ônibus é preso na Serra

Thiago Bastos de Ben, de 19 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Serra, depois de cometer pelo menos quatro roubos. Thiago Bastos De Ben, de 19 anos, estava em casa, quando policiais civis efetuaram o cumprimento de mandado de prisão preventiva. Um assaltante de ônibus, foi preso na manhã de hoje, no bairro Barro Branco, na, depois de cometer pelo menos quatro roubos. Thiago Bastos De Ben, de 19 anos, estava em casa, quando policiais civis efetuaram o cumprimento de mandado de prisão preventiva.

De acordo com o responsável pela prisão, o titular da Delegacia Especializada De Crimes Contra Transportes De Passageiros (DCCTP), Dr. Gabriel Monteiro, foi as 6h, os policiais chegaram à residência de Thiago. Ele estava dormindo no momento que os civis chegaram.

O titular da Delegacia Especializada De Crimes Contra Transportes De Passageiros (DCCTP), Dr. Gabriel Monteiro Crédito: Esthefany Mesquita

Monteiro relatou que apesar de não ter encontrado objetos de roubo na casa, Thiago confessou o crime que cometeu no dia 7 de março deste ano, na companhia de um adolescente, além de outros assaltos em coletivos que cometia no próprio bairro. O delegado disse ainda, que Thiago responde por quatro inquéritos de roubo a ônibus.

Ele agia sempre da mesma forma e os assaltos eram sempre no bairro Barro Branco, mesmo bairro em que ele mora. Ele e os comparsas se passavam por passageiros e em determinado ponto do bairro davam sinal para descer do coletivo e cometam o assalto Dr. Gabriel Monteiro

Sempre nervoso, Thiago fazia uso de uma faca para ameaçar os passageiros. “Ele agia de forma agressiva com as vítimas, da última vez ele colocou a faca no pescoço de um dos passageiros e ameaçou de morte. Na verdade ele ameaçava todos os passageiros enquanto pegava os telefones”, destacou.

Ainda segundo o delegado, Thiago foi autuado por corrupção de menores e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já os suspeitos que participaram da ação criminosa já foram identificados pela polícia.

OUTROS NÚMEROS

Grande Vitória. Na volta do trabalho, indo para escola, durante um passeio, diversas pessoas já passaram pelo medo de serem assaltadas dentro de um coletivo, mas de acordo com o delegado responsável pela Delegacia Especializada De Crimes Contra Transportes De Passageiros (DCCTP), o número de crimes a coletivos diminuiu bastante na

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O delegado informou que de janeiro a março foram 15 prisões de acusados de cometerem assaltos nos transportes, além de 10 prisões por receptação. “Os crimes de roubo acontecem porque alguém compra. Quem compra objetos frutos de roubo será preso por receptação. É possível identificar um aparelho que é roubado, não tem desculpa”, pontuou.