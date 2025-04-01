Uma operação policial no bairro Jabaeté, em Vila Velha , resultou na prisão de um suspeito e ainda houve a apreensão de uma pistola 9mm, carregadores e munições de diferentes calibres. A situação ocorreu na tarde desta terça-feira (1º), quando, segundo a PM, policiais militares flagraram vários indivíduos armados fugindo pelos fundos de um condomínio. Quando foram atrás dos suspeitos, eles foram recebidos com tiros.

Segundo a assessoria da corporação, inicialmente a polícia identificou um grupo armado em um primeiro condomínio. Quando os militares se aproximaram, os suspeitos atravessaram um muro para um segundo condomínio. No momento em que dois militares tentavam ultrapassar a barreira para dar continuidade às buscas, disparos foram efetuados contra os policiais, que revidaram. Após cessarem os tiros, a polícia avançou para o interior do local.

No condomínio, um homem de 20 anos foi localizado armado e em fuga. Ao receber voz de parada, ele ignorou e continuou correndo. A equipe se dividiu para cercá-lo e conseguiu contê-lo. Durante a detenção, um carregador de pistola calibre .45 com dez munições intactas foi arremessado pelo suspeito. Um celular também foi encontrado em um dos bolsos dele.

Com o apoio de outras equipes, buscas foram realizadas em uma vegetação próxima ao local, resultando na apreensão de dois carregadores de pistola calibre 380, ambos municiados.

Your browser does not support the audio element. Ação da polícia em condomínio termina com troca de tiros e suspeito preso em Vila Velha

Questionado sobre a arma de fogo utilizada na fuga, o detido permaneceu em silêncio, mas indicou a presença de outra arma, que estaria na residência, que fica no primeiro condomínio. Com autorização da mãe do suspeito, policiais localizaram no quarto do indivíduo uma pistola calibre 9mm com seletor de rajada, dois carregadores de pistola calibre 9mm com capacidade para 17 munições cada, uma sacola plástica contendo 13 munições calibre .45 intactas e dois carregadores alongados.

O suspeito foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde o caso será investigado.

Clima tenso

A presença da polícia dentro do condomínio em Jabaeté foi alvo de reclamações de moradores, que disseram que houve truculência por parte dos militares.