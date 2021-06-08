Abordagem a suspeitos termina com fogos e barulhos de tiros em Vitória

Cerco montado por policiais militares no bairro São Benedito, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Moradores da região do Bairro da Penha, em Vitória , passaram por momentos de tensão na noite desta segunda (7) e madrugada desta terça-feira (8). Isso porque um foguetório, seguido de tiros, segundo a polícia, foi registrado e assustou a população local.

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, os fogos (veja vídeo abaixo) começaram após a abordagem de homens suspeitos de roubar um carro na noite desta segunda na Praia do Suá, também na Capital.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes realizavam patrulhamento no Bairro da Penha quando viram um carro conduzido por uma mulher em atitude suspeita.

Ela se identificou aos militares como motorista de aplicativo e um dos ocupantes do carro fugiu. O outro foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. A equipe constatou que ele tinha passagens por tráfico de drogas e homicídio, porém não tinha mandado de prisão em aberto.

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Ainda de acordo com a PM, no momento da abordagem, os policiais "ouviram estouros de fogos e som similar a disparo de arma de fogo, próximo ao local".

Também foi realizada uma revista no veículo, porém nada de ilícito foi encontrado. O homem foi liberado no local na presença da motorista do veículo, segundo a PM.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta