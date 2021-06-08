Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro da Penha

Abordagem a suspeitos termina com fogos e barulhos de tiros em Vitória

Ao longo da noite de segunda (7) e da madrugada desta terça (8), muitos fogos de artifício e tiros foram ouvidos na região do Complexo da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2021 às 08:03

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 08:03

Cerco montado por policiais militares no bairro São Benedito, em Vitória
Cerco montado por policiais militares no bairro São Benedito, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Moradores da região do Bairro da Penha, em Vitória, passaram por momentos de tensão na noite desta segunda (7) e madrugada desta terça-feira (8). Isso porque um foguetório, seguido de tiros, segundo a polícia, foi registrado e assustou a população local.
De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, os fogos (veja vídeo abaixo) começaram após a abordagem de homens suspeitos de roubar um carro na noite desta segunda na Praia do Suá, também na Capital.
Em nota, a Polícia Militar informou que agentes realizavam patrulhamento no Bairro da Penha quando viram um carro conduzido por uma mulher em atitude suspeita.
Ela se identificou aos militares como motorista de aplicativo e um dos ocupantes do carro fugiu. O outro foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. A equipe constatou que ele tinha passagens por tráfico de drogas e homicídio, porém não tinha mandado de prisão em aberto.

Veja Também

Perseguição e tiros durante assalto a motorista de aplicativo em Vila Velha

Mais uma vez, moradores relatam tiros em Planalto Serrano

Ainda de acordo com a PM, no momento da abordagem, os policiais "ouviram estouros de fogos e som similar a disparo de arma de fogo, próximo ao local".
Também foi realizada uma revista no veículo, porém nada de ilícito foi encontrado. O homem foi liberado no local na presença da motorista do veículo, segundo a PM.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Correção

08/06/2021 - 11:04
A primeira versão da matéria trazia a informação de que, durante o cerco realizado por policias no Bairro da Penha, houve um confronto. No entanto, segundo a PM, houve apenas uma abordagem a um veículo no local, e que barulhos de fogos, seguidos de tiros, foram ouvidos pelos militares durante a ação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados