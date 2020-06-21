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Morre o professor Zenaldo da Rosa, ex-diretor do Ifes

Instituto decretou luto oficial de três dias. Zenaldo atuou na direção da instituição quando se chamava Escola Técnica Federal do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 12:43

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 12:43

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros
Faleceu neste sábado (20), aos 86 anos, o professor Zenaldo da Rosa Silva que atuou durante 24 anos como diretor da Escola Técnica Federal do Espírito Santo (ETFES), instituição que gerou o atual Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ele também foi membro fundador do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE/ES), associação que promove a entrada de jovens no mercado de trabalho.
Devido ao falecimento do professor Zenaldo, o Ifes decretou luto oficial de três dias, assinado pelo reitor Jadir José Pela. "Não haverá velório devido à situação de isolamento social pela pandemia", informou o comunicado.
Zenaldo foi diretor da Escola Técnica Federal do Espírito Santo de 1970 a 1994 e deixa um grande legado, muitos deles ligados à expansão do ensino e da estrutura física da instituição.

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Quem passou pela instituição nessa época se refere aos alunos da antiga ETFES como etevianos. Na página oficial do Ifes no Facebook, ex-alunos, professores e servidores prestam numerosas homenagens ao ex-diretor e a maioria se refere a ele como "grande eteviano".
A Escola Técnica antecedeu a crianção do Cefet-ES (Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo) e o atual Ifes.
De acordo com o site do Instituto, o professor Zenaldo nasceu em Alfredo Chaves, em 1934. "Foi aluno, servidor, professor, vice-diretor e diretor. Zenaldo assumiu a direção de modo efetivo em outubro de 1970. Promoveu total reformulação, remodelação e expansão da área física da escola".

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