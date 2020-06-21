Morre o professor Zenaldo da Rosa, ex-diretor do Ifes

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros

Faleceu neste sábado (20), aos 86 anos, o professor Zenaldo da Rosa Silva que atuou durante 24 anos como diretor da Escola Técnica Federal do Espírito Santo (ETFES), instituição que gerou o atual Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ele também foi membro fundador do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE/ES), associação que promove a entrada de jovens no mercado de trabalho.

Devido ao falecimento do professor Zenaldo, o Ifes decretou luto oficial de três dias , assinado pelo reitor Jadir José Pela. "Não haverá velório devido à situação de isolamento social pela pandemia", informou o comunicado.

Zenaldo foi diretor da Escola Técnica Federal do Espírito Santo de 1970 a 1994 e deixa um grande legado, muitos deles ligados à expansão do ensino e da estrutura física da instituição.

Quem passou pela instituição nessa época se refere aos alunos da antiga ETFES como etevianos. Na página oficial do Ifes no Facebook , ex-alunos, professores e servidores prestam numerosas homenagens ao ex-diretor e a maioria se refere a ele como "grande eteviano".

A Escola Técnica antecedeu a crianção do Cefet-ES (Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo) e o atual Ifes.