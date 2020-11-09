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Obituário

Ex-presidente do TJES, Frederico Pimentel morre aos 78 anos

Desembargador aposentado, Frederico Pimentel foi juiz em várias cidades e atuou no Tribunal de Justiça do Espírito Santo entre 1994 e 2008
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:46

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:46

Frederico Pimentel foi presidente do TJ entre dezembro de 2007 e dezembro de 2008
Frederico Pimentel foi presidente do TJES entre dezembro de 2007 e dezembro de 2008 Crédito: Gildo Loyola/Arquivo AG
O ex-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Frederico Guilherme Pimentel morreu nesta segunda-feira (09), aos 78 anos. O magistrado entrou na Corte em 1994 e presidiu o Judiciário Estadual entre dezembro de 2007 e dezembro de 2008.
Natural de São Mateus, Pimentel é pai de quatro filhos e formado pela Faculdade de Direito de Vitória, onde estudou entre 1960 e 1964. Antes de ser promovido a desembargador, por antiguidade, ele foi juiz em várias cidades, como Domingos MartinsMimoso do SulAfonso CláudioSanta LeopoldinaPancasCariacica e Muqui.
Nos anos de 2004 e 2005, foi corregedor-geral da Justiça, órgão que orienta e fiscaliza os juízes. Foi eleito presidente do TJES no final de 2007, com 22 votos dos 24 desembargadores.
A Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), divulgou nota de pesar pelo falecimento: "A Amages comunica, com pesar, o falecimento do Des. Frederico Guilherme Pimentel. Informações sobre velório e sepultamento serão comunicadas oportunamente".

OPERAÇÃO NAUFRÁGIO

Em 2008, Frederico Pimentel foi um dos alvos da Operação Naufrágio, do Ministério Público Federal (MPF), que apurou "negociação de decisões judiciais" e outras irregularidades. Havia, ainda segundo denúncia do MPF, suspeitas de fraudes em concursos e loteamento de cartório extrajudiciais. O caso passou por diversas instâncias do Judiciário. Está no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda sem desfecho. Frederico Pimentel, assim, não chegou a ser condenado, nem absolvido.
O desembargador foi afastado do cargo no final de 2008 e, em 2010, aposentado compulsoriamente pelo próprio TJES.

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