Morre aos 51 anos o vereador Chico Móveis, de Guarapari

O vereador Francisco de Assis Pereira Duarte, de 51 anos, conhecido como Chico Móveis (PSDB) Crédito: Reprodução/Facebook

Morreu na manhã deste domingo (14) o vereador Francisco de Assis Pereira Duarte, de 51 anos, conhecido como Chico Móveis (PSDB). Ele deixa esposa e dois filhos.

Na última quinta-feira (11), ele havia sofrido um acidente em que acabou caindo da parte superior de um veículo na região de Boa Esperança, em Guarapari . Na ocasião, foi internado com fratura nas costas e grande trauma na cabeça. Já naquele dia, as informações dos médicos davam conta de que a situação era grave.

De acordo com o presidente da Câmara de Guarapari , o vereador Wendel Lima (PTB), Chico não resistiu à pancada na cabeça e acabou tendo morte cerebral constatada no início da manhã deste domingo (14). Segundo ele, a família está muito abalada e prefere não se manifestar neste momento.

“O que sabemos é o que todos estão sabendo. Não soube nem direito como foi a dinâmica do acidente, se o caminhão estava parado ou andando quando ele caiu. A família está, realmente, muito abalada com toda a situação e até falei com eles mais cedo, mas preferem não se pronunciar por enquanto. Recebemos todos a notícia com pesar e lamentamos muito o ocorrido”, disse.

Ainda segundo Wendel, o velório de Chico será realizado em Boa Esperança, de onde o vereador era natural, e o enterro, em São João do Jaboti, outra localidade do interior de Guarapari.

A Câmara de Guarapari também se manifestou, por meio de nota, para lamentar a morte do vereador. No anúncio, colocou: “É com grande pesar que a Câmara de Guarapari vem a público comunicar o falecimento do vereador Francisco de Assis Pereira Duarte – carinhosamente conhecido como Chico Móveis – ocorrido na manhã deste domingo (14), no Hospital São Lucas, em Vitória. Aos que desejarem prestar condolências aos familiares e amigos do parlamentar, o velório será realizado na comunidade de Boa Esperança, em horário ainda a ser definido”.