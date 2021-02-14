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Obituário

Morre aos 51 anos o vereador Chico Móveis, de Guarapari

Francisco de Assis Pereira Duarte, o Chico Móveis, havia assumido pela primeira vez o cargo de vereador em 1° de janeiro de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2021 às 15:48

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 15:48

O vereador Francisco de Assis Pereira Duarte, de 51 anos, conhecido como Chico Móveis (PSDB)
O vereador Francisco de Assis Pereira Duarte, de 51 anos, conhecido como Chico Móveis (PSDB) Crédito: Reprodução/Facebook
Morreu na manhã deste domingo (14) o vereador Francisco de Assis Pereira Duarte, de 51 anos, conhecido como Chico Móveis (PSDB). Ele deixa esposa e dois filhos.
Na última quinta-feira (11), ele havia sofrido um acidente em que acabou caindo da parte superior de um veículo na região de Boa Esperança, em Guarapari. Na ocasião, foi internado com fratura nas costas e grande trauma na cabeça. Já naquele dia, as informações dos médicos davam conta de que a situação era grave.
De acordo com o presidente da Câmara de Guarapari, o vereador Wendel Lima (PTB), Chico não resistiu à pancada na cabeça e acabou tendo morte cerebral constatada no início da manhã deste domingo (14). Segundo ele, a família está muito abalada e prefere não se manifestar neste momento.
“O que sabemos é o que todos estão sabendo. Não soube nem direito como foi a dinâmica do acidente, se o caminhão estava parado ou andando quando ele caiu. A família está, realmente, muito abalada com toda a situação e até falei com eles mais cedo, mas preferem não se pronunciar por enquanto. Recebemos todos a notícia com pesar e lamentamos muito o ocorrido”, disse.
Ainda segundo Wendel, o velório de Chico será realizado em Boa Esperança, de onde o vereador era natural, e o enterro, em São João do Jaboti, outra localidade do interior de Guarapari.

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A Câmara de Guarapari também se manifestou, por meio de nota, para lamentar a morte do vereador. No anúncio, colocou: “É com grande pesar que a Câmara de Guarapari vem a público comunicar o falecimento do vereador Francisco de Assis Pereira Duarte – carinhosamente conhecido como Chico Móveis – ocorrido na manhã deste domingo (14), no Hospital São Lucas, em Vitória. Aos que desejarem prestar condolências aos familiares e amigos do parlamentar, o velório será realizado na comunidade de Boa Esperança, em horário ainda a ser definido”.
Câmara de Guarapari emite nota de pesar sobre morte de vereador Chico Móveis
Câmara de Guarapari emite nota de pesar sobre morte de vereador Chico Móveis Crédito: Divulgação/Câmara Municipal de Guarapari

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