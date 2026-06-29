Ex-deputado estadual e federal pelo Espírito Santo, o advogado e jornalista Nelson Aguiar morreu no último sábado (27), em Brasília. Aos 86 anos, ele estava internado em um hospital, mas a causa da morte não foi divulgada.





Natural da cidade de Brumado, na Bahia, Nelson Aguiar se formou e construir carreira em território capixaba. Ele foi deputado estadual entre 1979 e 1983 e deputado federal de 1983 a 1991, período em que integrou a Assembleia Nacional Constituinte, participando da elaboração da Constituição Federal de 1988. Presidiu a Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso e também ocupou os cargos de secretário no governo capixaba.





É apontado também como um dos autores do texto que deu origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em uma entrevista há pouco mais de 10 anos, disse ser “radicalmente contra” a redução da maioridade penal. Ele afirmava que "a baliza de 18 anos de idade colocada na lei é de natureza protetiva, assistencial e ressocializadora."





Após o mandato na Câmara dos Deputados, concorreu a uma vaga ao Senado Federal e, em 2006, também tentou retornar à Assembleia Legislativa, mas não foi eleito em nenhum dos dois pleitos.