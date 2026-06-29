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Obituário

05/05/1940
27/06/2026
Ex-deputado do ES, Nelson Aguiar morre em Brasília
Advogado e jornalista, atuou na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal entre o final da década de 1970 e os anos 1990

Aline Nunes

Repórter

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 16:41

Publicado em

29 jun 2026 às 16:41

Ex-deputado estadual e federal pelo Espírito Santo, o advogado e jornalista Nelson Aguiar morreu no último sábado (27), em Brasília. Aos 86 anos, ele estava internado em um hospital, mas a causa da morte não foi divulgada. 


Natural da cidade de Brumado, na Bahia, Nelson Aguiar se formou e construir carreira em território capixaba. Ele foi deputado estadual entre 1979 e 1983 e deputado federal de 1983 a 1991, período em que integrou a Assembleia Nacional Constituinte, participando da elaboração da Constituição Federal de 1988. Presidiu a Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso e também ocupou os cargos de secretário no governo capixaba. 


É apontado também como um dos autores do texto que deu origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em uma entrevista há pouco mais de 10 anos, disse ser “radicalmente contra” a redução da maioridade penal. Ele afirmava que "a baliza de 18 anos de idade colocada na lei é de natureza protetiva, assistencial e ressocializadora."


Após o mandato na Câmara dos Deputados, concorreu a uma vaga ao Senado Federal e, em 2006, também tentou retornar à Assembleia Legislativa, mas não foi eleito em nenhum dos dois pleitos.

Fora da função pública, exercia a advocacia e, entre outros nomes, compôs a defesa do ex-governador José Ignácio Ferreira em denúncias de corrupção.


Em um texto publicado em seu site, a Assembleia manifestou pesar pela morte de Nelson Aguiar, a quem se referiu como um dos principais nomes da política capixaba. Na mesma publicação, o presidente da Casa de Leis, deputado Marcelo Santos (União), lamentou a perda. 


"Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Nelson Aguiar, um homem público que honrou o Espírito Santo com uma trajetória marcada pela defesa da democracia, do Estado de Direito e dos direitos da criança e do adolescente. Deixa um legado de compromisso com a vida pública e relevantes contribuições ao nosso Estado e ao Brasil."


O corpo de Aguiar foi velado e enterrado no domingo (28), no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília. 

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