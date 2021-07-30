Dublador do Salsicha, do Scooby-Doo, Mário Monjardim morre aos 86 anos

Monjardim morreu três dias após Orlando Drummond, de quem era grande amigo Crédito: Reprodução

O ator, dublador e diretor de dublagem capixaba Mário Monjardim, mais conhecido como a voz de Pernalonga em "Looney Tunes" e Salsicha em Scooby-Doo, morreu nesta sexta-feira (30) aos 86 anos. No ano passado ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o ator faleceu em casa.

TRAJETÓRIA

Mário Monjardim começou a carreira em 1954 na Rádio Vitória aprovado pelo diretor José Américo. Em 1958, foi para o Rio de Janeiro, a convite de José Américo, que havia se transferido para a Rádio Nacional. Mário ficou até 1965 na empresa.

Na televisão entrou no começo da Rede Globo pelas mãos do diretor Graça Melo, e foi um dos pioneiros da empresa, participando de séries como a primeira versão de Carga Pesada, e os programas humorísticos Chico Anísio Show e Os Trapalhões, todos na década de 1980.

Começou as atividades na dublagem em 1958, na Herbert Richers, quando havia acabado de chegar no Rio de Janeiro. Nos anos seguintes trabalhou na ZIV, Rio Som, Cine Castro, TV Cine Som, e Dublasom Guanabara. Já nos anos de 2000, além da Herbert Richers, atuou na Delart, Cinevideo, e Audiocorp. Ele se aposentou em 2017.