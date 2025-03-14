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Obituário

1934
2025
Aos 90 anos, morre João Luiz de Aquino Carneiro, um dos fundadores da Unimed Vitória
Segundo a família, o médico e professor faleceu em decorrência de complicações da doença de Parkinson, na última quinta-feira (13)

Felipe Sena

Estagiário

Publicado em 14 de Março de 2025 às 11:45

Publicado em

14 mar 2025 às 11:45
O médico e professor João Luiz de Aquino Carneiro, um dos grandes nomes da Medicina capixaba, morreu na tarde de quinta-feira (13), aos 90 anos, em decorrência de complicações da doença de Parkinson. Reconhecido por sua atuação como cirurgião, professor universitário e gestor, ele teve papel fundamental na fundação da Unimed Vitória e na formação de diversas gerações de profissionais no Estado.
João Luiz era um dos 26 médicos que participaram da fundação da cooperativa. Além disso, em março de 1961, ele foi um dos professores a dar a primeira aula do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Segundo a família, João morreu enquanto dormia, em casa, do jeito que ele mesmo queria.
Natural de Vitória, João Luiz se formou em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina em 1960 e se especializou em cirurgia vascular e geral. Ao longo da carreira, atuou no Hospital Santa Rita de Cássia e na Ufes, onde chefiou os departamentos de Morfologia e Cirurgia. Ele também publicou estudos relevantes sobre esquistossomose, hipertensão portal e cirurgia cardiovascular.
"Meu avô incorporava o ideal de como um médico deve se comportar, tanto no trato com os pacientes quanto na vida pessoal"
Marcelo Carneiro - Médico e neto de João Luiz
Neto de João Luiz, o também médico Marcelo Carneiro, destacou que o avô foi um exemplo de ética e postura profissional. “De tudo que ele ensinou, o que mais marcou as pessoas foi a ética. Ele não apenas falava sobre isso, mas demonstrava em suas atitudes”, afirmou.
João Luiz e o neto Marcelo Carneiro durante cerimônia de 40 anos da Unimed Vitória, em 2019
João Luiz e o neto Marcelo Carneiro durante cerimônia de 40 anos da Unimed Vitória, em 2019 Crédito: Acervo pessoal
Marcelo também relembrou a presença marcante do avô. “Ele não era de falar muito, mas a presença dele era imponente. Quando ele entrava em um ambiente, era impossível não notar. A ausência dele com certeza será muito sentida.”
"Sempre se fala muito do quão importante ele foi para a história da Medicina capixaba, mas ele foi mais importante ainda para a minha história"
Marcelo Carneiro - Médico e neto de João Luiz
Entidades médicas também lamentaram a partida de João Luiz. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) manifestou pesar: “Nossa solidariedade aos amigos e à família”. Veja:
A Associação Médica do Espírito Santo (AMES) ressaltou a contribuição de João Luiz para a classe. “Mais do que um líder, João Luiz foi uma referência incontestável na cirurgia capixaba e brasileira. Sua dedicação, ética e compromisso com a ciência e a formação de novas gerações marcaram a história da nossa entidade e da saúde no Espírito Santo”, destacou a entidade da qual João Luiz esteve à frente durante dois mandatos, entre os anos de 1977 e 1981.
A Unimed Vitória também se manifestou, em nota, sobre a morte de um dos fundadores da cooperativa médica. 
"A Unimed Vitória comunica, com profundo pesar, o falecimento do médico João Luiz de Aquino Carneiro e se solidariza com familiares e amigos. O angiologista foi um dos fundadores e dedicou mais de 29 anos de sua vida ao trabalho na cooperativa, sempre com muito comprometimento e cuidado. A Unimed Vitória agradece pela dedicação e o pioneirismo do profissional em oferecer um atendimento humanizado e de qualidade à população capixaba, e reafirma seu compromisso em seguir nessa missão".
De acordo com a família, o enterro deve acontecer nesta sexta-feira (14), no cemitério Jardim da Paz, na Serra.

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