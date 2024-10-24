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Perto de rede elétrica

Trabalhador morre eletrocutado ao mexer em andaime em obra na Serra

Caso ocorreu no bairro Cidade Pomar; empreiteiro responsável pela obra foi levado à Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho (Deat) para prestar esclarecimentos
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

24 out 2024 às 11:18

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 11:18

Homem morre eletrocutado em Cidade Pomar, na Serra
Homem morre eletrocutado em Cidade Pomar, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem de 46 anos morreu eletrocutado enquanto trabalhava em um obra no bairro Cidade Pomar, na Serra, na manhã desta quinta-feira (24). Segundo informações da EDP, ele estaria manuseando um andaime no momento do acidente. Segundo a Polícia Civil, o empreiteiro responsável pela obra será encaminhado à Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho (Deat) para esclarecimento dos fatos. 
A Polícia Científica (PCI) comunicou que o corpo do trabalhador de 46 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil informou que as diligências da Deat estão em andamento. "Não dispomos de mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências", disse a corporação. 
A Prefeitura da Serra disse que o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) do município também esteve no local para auxiliar quanto ao isolamento da área e gerir o fluxo de veículos e pedestres.
A EDP, concessionária de fornecimento de energia elétrica, informou que foi acionada após uma ocorrência envolvendo um homem que teria tocado acidentalmente a rede elétrica ao manusear um andaime no bairro Cidade Pomar, na Serra. "A Companhia lamenta o acidente e se solidariza com a dor dos familiares e amigos", diz nota enviada à reportagem. 
"A Distribuidora alerta que, por questão de segurança, não devem ser realizadas reformas ou construções próximas da rede elétrica, sendo que é preciso, antes de iniciar o serviço, acionar a distribuidora e solicitar o afastamento dos cabos de energia. A rede elétrica atende todas as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e aos padrões construtivos da Empresa, respeitando as distâncias de segurança", alerta a companhia. 

Corpo do homem próximo a andaimes da obra
Corpo do homem próximo a andaimes da obra Crédito: Leitor A Gazeta

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