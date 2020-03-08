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Sobe o número de famílias fora de casa após cheia do Rio Doce em Linhares

Segundo a Defesa Civil Municipal, são 19 famílias ao todo, sendo que 44 pessoas permanecem em um abrigo da prefeitura e outras 15 foram para casa de parentes

Publicado em 08 de Março de 2020 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 16:14
Neste domingo (8), o nível do Rio Doce, em Linhares, era de 4,38 metros acima da cota de inundação Crédito: Luiz Zardini
O número de famílias que precisaram deixar as casas em áreas de risco em Linhares, Região Norte do Espírito Santo, subiu para 19, segundo a Defesa Civil Municipal. Às 12h deste domingo (8), o nível do Rio Doce no município era de 4,38 metros, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil.
Sobe o número de famílias fora de casa após cheia do Rio Doce em Linhares
Pelo menos 44 pessoas, de 14 famílias, são consideradas desabrigadas. Elas foram levadas para o Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição. Outras 5 famílias, que totalizam 15 pessoas, estão na casa de parentes. Até sábado (7), eram nove famílias desabrigadas e quatro desalojadas.
O nível do Rio Doce na cidade é considerado crítico, já que ainda continua acima da cota de inundação que é de 3,45 metros. Por causa da cheia, algumas estradas no interior do município já registram acúmulo de água.
Cheia do Rio Doce alagou estrada que liga sede de Linhares ao distrito de Povoação, deixando comunidade isolada Crédito: Prefeitura/Divulgação
A estrada que liga a sede do município ao distrito de Povoação está com algumas partes inundadas. Há pontos com cerca de 40 centímetros de inundação, segundo a prefeitura. Para acessar o distrito é necessário utilizar uma rota alternativa pela estrada de Cacimbas.
Já na comunidade de Brejo Grande, a principal estrada de acesso ao local corre o risco de ficar alagada. Alguns moradores que tiveram as casas atingidas na última cheia resolveram retirar os móveis como forma de prevenção.

PLANTÃO 24 HORAS

Por causa das chuvas que incidem na Bacia do Doce, em Minas Gerais, a Defesa Civil de Linhares continua em alerta, mantendo o esquema de plantão 24 horas para atender ocorrências e realizar o monitoramento nos pontos que podem ser afetados por inundações.

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A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone do Plantão 24 horas: (27) 99983 5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e pelo 193, do Corpo de Bombeiros.
*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

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