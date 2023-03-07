Protesto de indígenas fecha rodovia ES 010 em Aracruz

Indígenas fecham ES 010 durante protesto em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

A Gazeta, é possível notar que os manifestantes fecharam a via e atearam fogo em pneus e madeiras. A pista já foi liberada. Um grupo de indígenas fechou a Rodovia ES 010 na altura da região de Santa Cruz, em Aracruz , na Região Norte do Estado, durante um protesto na tarde desta terça-feira (7). Em fotos enviadas por leitores à reportagem de, é possível notar que os manifestantes fecharam a via e atearam fogo em pneus e madeiras. A pista já foi liberada.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local acompanhando o protesto. A ocorrência está em andamento.

Segundo a apuração da TV Gazeta Norte com indigenas locais, o trecho foi liberado por volta das 19 horas. Segundo eles, o motivo do protesto era a falta de energia elétrica na região.