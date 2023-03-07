Protesto de indígenas fecha rodovia ES 010 em Aracruz

Um grupo de indígenas fechou a Rodovia ES 010 na altura da região de Santa Cruz, em Aracruz, na Região Norte do Estado, durante um protesto na tarde desta terça-feira (7). Em fotos enviadas por leitores à reportagem de A Gazeta, é possível notar que os manifestantes fecharam a via e atearam fogo em pneus e madeiras. A pista já foi liberada.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local acompanhando o protesto. A ocorrência está em andamento.
Segundo a apuração da TV Gazeta Norte com indigenas locais, o trecho foi liberado por volta das 19 horas. Segundo eles, o motivo do protesto era a falta de energia elétrica na região.
A Prefeitura de Aracruz foi demandada pela reportagem para mais detalhes da motivação do protesto. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.