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ES 080

Onça-parda morre atropelada em rodovia no Noroeste do ES

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, animais desse tipo não são comuns na região

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 16:07

Amabily Caliman

Amabily Caliman

Publicado em 

24 fev 2024 às 16:07
Uma onça foi encontrada morta às margens da rodovia ES 080, que liga Colatina a São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (24). Segundo a Polícia Militar Ambiental, trata-se de uma onça-parda, macho, de aproximadamente 60 quilos. 
Ainda segundo a polícia, os militares foram acionados por volta das 10 horas e, quando chegaram ao local, próximo à entrada da comunidade de Cascatinha do Pancas, em Colatina, constataram que o animal havia sido atropelado e estava com um ferimento na cabeça. 
A onça foi recolhida e levada para a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de São Mateus, onde deve ser taxidermizada.
A Polícia Ambiental explicou que não é comum animais desse tipo aparecerem em rodovias, porém, que eles podem andar até 50 quilômetros numa noite e que esse deve ter vindo de alguma reserva mais próxima.

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