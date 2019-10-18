Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Your browser does not support the audio element. Mecânico que dirigia táxi que capotou presta depoimento em Linhares

O mecânico Marcelo Vieira, que conduzia o táxi que capotou na Rodovia ES 248, em Linhares, no último dia 10,

presta depoimento na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) do município na manhã desta sexta-feira (18). Ele é ouvido pelo delegado Romel Pio de Abreu Júnior.

No acidente, duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas. Marcelo alega que só foi socorrido horas após o capotamento. Segundo sua família, ele ficou desacordado em um pasto ao lado da rodovia e foi encontrado pela sua mãe no final do dia. O mecânico foi levado ao hospital por parentes, onde passou por uma cirurgia por ter fraturado a perna. Ele já teve alta e se recupera em casa.

INVESTIGAÇÕES

antes da chegada do socorro. Isso porque a equipe fez buscas em um perímetro determinado, tomando como base o posicionamento das outras vítimas que foram arremessadas para fora do carro, e ninguém foi localizado. Segundo o Corpo de Bombeiros, Marcelo pode ter saído do local do acidente antes da chegada do socorro. Isso porque a equipe fez buscas em um perímetro determinado, tomando como base o posicionamento das outras vítimas que foram arremessadas para fora do carro, e ninguém foi localizado.

Além disso, não dá indícios que comprovem, até o momento, que o mecânico foi deixado no local sem atendimento. O caso foi encaminhado à Polícia Civil e todas as responsabilidades serão apuradas.

OUTRAS VÍTIMAS

Um casal de namorados que estava no veículo está internado em estado grave. Leonardo Gama Pinto, de 27 anos, está em coma induzido no Hospital Geral de Linhares (HGL). Já sua namorada Monielly Pereira Costa, de 20 anos, está internada no Hospital Rio Doce.

Outra vítima do acidente, Ivaneide Ferreira Souza, de 48 anos, está em processo de recuperação e seu estado de saúde é considerado estável. Ela também está no Hospital Rio Doce.

Leonardo, Monielly e Ivaneide foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e por uma ambulância municipal. Já Carlos Alberto de Jesus, de 44 anos, e Rayanne Gonçalves, de 24 anos, morreram na hora

O ACIDENTE